El cerdo Keitano, estrella en las calles de Lalín en la previa del Cocido 2022

La Feira do Cocido de Lalín calienta motores pasra celebrar este domingo su 54ª edición. Y lo hace con un particular animador por las calles: el cerdo Keitano. Los vecinos han podido encontrárselo en las últimas horas caminando por la capital dezana. Manuel, su dueño, piensa incluso en hacer el Camino de Santiago junto a él.

Muchos han sido lo que en las últimas horas compartieron imágenes de Keitano en las redes sociales, entre ellos los conselleiros Román Rodríguez y Ethel Vázquez.

