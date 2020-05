Os centros de día, CAPD e residencias non abrirán ata que exista "un protocolo" do Sergas

Os centros de día e de atención para persoas con discapacidade (CAPD), así como as residencias de maiores non abrirán as súas portas ata que exista "un protocolo do comité clínico do Servizo Galego de Saúde" (Sergas).

Así o anunciou este domingo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa posterior á novena reunión co presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e o resto de titulares autonómicos este domingo.

Nela os xornalistas preguntáronlle se pensa autorizar a reapertura dos centros de día e CAPD este luns, como así o autoriza o Boletín Oficial do Estado (BOE) publicado este sábado para as provincias que pasan á fase 1 da desescalada.

Con todo, o titular de Goberno galego descartou esta opción ata que o comité clínico do Sergas non estableza un protocolo e non exista unha "estratexia de apertura e uns circuítos para o persoal e os usuarios" que sexan "seguros".

Argumentou que desde a súa administración non poden "improvisar dun sábado para un luns" e que mañá os expertos do comité clínico do Sergas volveranse a reunir para "abordar" esta cuestión da reapertura a través dun protocolo creado polos xeriatras e os médicos de atención primaria.

Segundo Feijóo, este protocolo podería estar aprobado "esta semana" e desde aí habería que adaptar os centros ás medidas acordadas e "proceder á reapertura gradual" dos mesmos.

O GOBERNO ENTÉNDEO. En todo caso, Galicia "non está en disposición de abrir este luns", unha posición que o presidente do Goberno "entendeu" por "criterios de prudencia" que deciden as comunidades.

De todos os xeitos, si que é certo que o BOE publica o permiso para abrir "todos os centros recollidos no Catálogo de Referencia de Servizos Sociais, aprobado polo Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, co fin de que nos mesmos se poida levar a cabo a atención presencial daqueles cidadáns que o necesiten, prestando especial atención aos servizos de terapia, rehabilitación, atención temperá e atención diúrna para persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia".