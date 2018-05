Centos de persoas participaron na tarde deste mércores en varias cidades de Galicia en manifestacións convocadas polo feminismo unitario para esixir unha maior dotación orzamentaria para loitar contra a violencia de xénero.

A mobilización foi convocada en distintas cidades de España e tamén en 13 localidades galegas, entre elas Vigo, onde participaron unhas 300 persoas. Alí portaron carteis nos que se puido ler "Compromiso = Orzamento" e "Mulleres armadas contra a súa manada".

En declaracións a Europa Press, as portavoces Puri Bernardez e Mercerdes Milar indicaron que con esta manifestación búscase denunciar "o recorte brutal" en 180 millóns de euros da partida destinada ao pacto de estado contra a violencia. "Xa 200 millóns eran escasos, co recorte queda en papel mollado", criticaron.

Así, lamentaron que se dificulta o asesoramento e a asistencia das mulleres, e que se redunda na súa victimización e culpabilización, así como no mantemento do sistema patriarcal que as relega "ao medo e a un papel secundario". "Sobran razóns para a protesta", selaron.