Centos de persoas mostran o seu apoio aos acusados na operación Jaro

Unhas 1.500 persoas mostraron o seu apoio en Santiago aos 12 independentistas galegos que este luns serán xulgados na Audiencia Nacional por suposto enaltecemento do terrorismo nun caso que procede da denominada operación Jaro, desenvolvida entre 2015 e 2017 e que levou á ilegalización, logo revertida polos tribunais, das organizacións Ceivar e Causa Galiza.

"Non son terroristas, son independentistas", clamaron os participantes nunha marcha que partiu ás 12.00 horas da Alameda e que concluíu unha hora despois na Praza da Quintana coa lectura dunha manifesto no que os convocantes da protesta mostrou a súa solidariedade cos procesados nun caso que, ao seu xuízo, "constitúe unha advertencia moi seria" pola "persecución de ideas" por parte das autoridades.

Durante a marcha, que se desenvolveu baixo a choiva ante a mirada dun importante despregamento policial, os manifestantes proclamaron consignas como "Audiencia Nacional, tribunal fascista", "Defender a terra non é delito", "Non é xustiza, é represión" ou "A solidariedade non é delito".

"O que está agora na diana son os actos de solidariedade co independentismo", sinalaron os encargados de ler o manifesto, no que censuraron derívaa " autoritaria do Estado español" que pretender "converter ideas" como o independentismo "en terrorismo".

A manifestación contou coa presenza de representantes de distintas organizacións políticas como o BNG (o deputado Xosé Luís Rivas) e Anova (o seu portavoz nacional, Antón Sánchez), sindicais (o secretario xeral da CIG, Paulo Carril) e sociais (o presidente da Mesa, Marcos Maceira).

ACUSACIÓN. A Sección Terceira da Sala do Penal da Audiencia Nacional comeza a xulgar mañá a unha ducia de membros das organizacións Causa Galiza e Ceivar, que se enfronta a penas de cárcere que oscilan entre catro e 12 anos por "enxalzar" e "xustificar" o ideario da organización terrorista Resistencia Galega. A Fiscalía pide ademais que se disolvan ambas as entidades independentistas.

O Ministerio Público considera probado que once acusados son "membros constituíntes, responsables de organización e coordinación" das dúas organizacións, polo que se enfrontan a penas de entre seis e oito anos de cárcere por pertenza a unha organización criminal para enaltecer unha organización terrorista e os seus membros, ademais dos senllos delitos de enaltecemento nos que puideron incorrer coa súa participación en diversos actos.

Con todo, tan só reclama 4 anos de cárcere para un dos acusados xa que, a diferenza do resto, só permanece imputado por enxalzar o terrorismo. Este procesado fora condenado en 1993 en sentenza firme por tenencia ilícita de armas, falsidade documental e terrorismo dentro do Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.