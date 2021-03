Centos de barcos fan soar as súas bucinas nas rías galegas en contra do novo regulamento da UE

Centos de barcos galegos fixeron soar as súas bucinas este venres nos portos en sinal de protesta contra o novo regulamento de control pesqueiro da UE. Embarcacións de Asturias e de Santa Pola, en Alacante, sumáronse a esta mobilización.

Somos pescadores, non delicuentes, este foi a lema que se colgou nos portos por mor da protesta convocada polas confrarías galegas, que ven un "grave prexuízo" para a frota artesanal coas medidas que se prevén.

O sector móstrase en contra da obrigación para as embarcacións de máis de catro metros de estar xeolocalizadas e contar cun diario electrónico de a bordo, ademais da instalación de videocámaras en buques de máis de 12 metros de eslora.

En declaracións a Europa Press, o presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, explicou que se sucederon as mobilizacións en todas as rías galegas. En Ribeira, onde é patrón maior, "máis de 300" embarcacións participaron na protesta.

En portos como o da Coruña, puidéronse ver pancartas con mensaxes como: 'Vivimos do mar, non en Gran Hermano' e 'Non hai dereito. Somos autónomos, non delincuentes'.

A esta mobilización estaban chamadas máis de 4.300 embarcacións, despois de que todas as confrarías galegas mostrasen o seu apoio ás protestas. O presidente da Federación explica que se valorará seguir con futuras mobilizacións.

MEDIDAS POLÉMICAS

Pérez Sieira avisa de que o regulamento é "inasumible" para a frota artesanal, pois "é inviable totalmente". "O sector está moi canso, séntese prexudicado; parece que estamos criminalizados, que imos ao mar a roubar e non a pescar", quéixase.

Chama a que se dea marcha atrás nas futuras negociacións de trílogos das institucións europeas sobre este regulamento, despois do acordo no Parlamento Europeo.

Pide ás autoridades da UE que se preocupen por coñecer o sector antes de lexislar. "Nós dixémoslle por activa e por pasiva á encargada de levar o informe a Bruxelas, que foi (a eurodeputada) Clara Aguilera; pero ela non fixo caso, fixo caso omiso", quéixase.

Nun comunicado, as confrarías tachan de "absurdo" xeolocalizar a buques que "faenan agrupados a escasos metros da costa", pois consideran que esta medida "servirá para obrigar a dispor dun dispositivo de xeolocalización activado continuamente", pero non "para aumentar a seguridade das embarcacións".

Igualmente, lamentan que a pesca artesanal "se considere moeda de cambio para a política pesqueira común" e criticou que, "a pesar das boas palabras", se aumenten as restricións das cotas e a burocratización, o que levará que a rendibilidade "sexa cada vez menor" e "se desaliente ás novas xeracións a dedicarse a esta actividade".

Precisamente, o pasado xoves a conselleira do Mar, Rosa Quintana, reuniuse coa directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión Europea, Charlina Vitcheva, para pedir que a modificación do regulamento pesqueiro da UE "non criminalice" á frota con medidas como a instalación de videocámaras a bordo.

CLARA AGUILERA CRITICA A "MANIPULACIÓN POLÍTICA"

Nunha entrevista con Onda Cero, que recolle Europa Press, a eurodeputada socialista Clara Aguilera, que foi relatora do informe do Parlamento Europeo sobre o futuro regulamento pesqueiro da UE, mostrou o seu "respecto" por estas protestas, pero pediu que a "manipulación política non sexa utilizada" para dicir "falsas verdades" no marco do debate do futuro regulamento.

"Teño a impresión de que hai quen pode estar a manipular ou utilizando politicamente a este sector", asegurou.

Así, lembra que, até a data, tan só se emitiu "a opinión" do Parlamento Europeo sobre o regulamento, pero é só unha proposta que aínda debe negociarse co Consello da UE. Unha negociación que "será longa", á vez que remarca que aínda entrará en vigor a partir de catro anos desde que se aprobe.

Defende que a xeolocalización e o diario de pesca electrónico son "boas medidas" que foron apoiadas por "todos os grupos" no Parlamento Europeo, pois serán "moi importantes" para "dar seguridade ás embarcacións". Ademais, Aguilera aposta por que o seu custo non recaia sobre os pescadores, senón que se subvencionen con fondos europeos.

Respecto da instalación de videocámaras a bordo, subliña que a proposta só afectaría a "determinadas embarcacións" de máis de 12 metros de eslora. De tal forma, só serían obrigatorias para "unha porcentaxe mínima" de buques nos que se identifique un "alto risco de incumprimento de obrigación de desembarco". E seguiranse "todas as garantías xurídicas".

Ademais, avanzou que prevé viaxar entre abril e maio a Galicia para reunirse co sector pesqueiro, á vez que se mostrou aberta a dar explicacións a toda persona que llo pida.

REXEITAMENTO DO BNG

Pola súa banda, o BNG informou este venres de que presentará iniciativas no Parlamento galego para pedir á Xunta e Goberno central que insten á Comisión Europea a revisar o novo regulamento.

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, e as deputadasRosana Pérez e Carmela González, e o portavoz municipal en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, realizaron unha visita ao porto vigués para sumarse á mobilización, así como para reunirse coa Asociación de Comercializadores de Peixe de Vigo.

"A aprobación do regulamento de control da pesca no Parlamento Europeo é unha mostra máis do descoñecemento que ten a UE do sector pesqueiro galego, con decisións que supoñen un agravio para a nosa frota, afastadas da realidade do sector e desproporcionadas", lamenta o Bloque.

Ademais, o BNG acusa a PP e PSOE de votar a favor do regulamento na Eurocámara e de tomar medidas "prexudiciais" para o sector pesqueiro galego.