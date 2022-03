Centenares de personas se han movilizado en distintas localidades gallegas en una convocatoria de ámbito estatal y bajo el lema 'Contener los precios. Proteger el empleo'.

El objetivo ha sido exigir al Gobierno y a la Unión Europea que actúen para, según los convocantes, "contener la escalada disparatada de los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de las condiciones de vida".

En el caso de A Coruña, ha sido una manifestación con la participación de unas 300 personas, según la Policía Local, y que ha partido de la plaza de Pontevedra hasta el Obelisco con lemas como 'No, no, no, a tanto subidón'.

También se han secundado protestas en otras localidades gallegas, en unos casos concentraciones y en otros manifestaciones, como Lugo, Ferrol, Santiago de Compostela, Viveiro, Ourense, Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa.

DEMANDAS. Convocada por UGT y CC OO y con apoyo también de asociaciones vecinales, de consumidores y profesionales autónomos, en la protesta se han demandado medidas al Gobierno para atender las necesidades de ciudadanos y trabajadores.

"Esta escalada de precios está influyendo negativamente en la recuperación económica", ha argumentado el secretario xeral de UGT A Coruña, Ángel Iglesias. "La guerra de Ucrania ha empeorado la situación y se está trasladando a los productos básicos", ha apostillado.

"Esta situación afecta al conjunto de la población y a todos los trabajadores", ha añadido también incidiendo, sobre todo, en los empleados calificados como "pobres" pese a tener un trabajo. Por ello, ha reclamado "una solución de urgencia" al Gobierno y el establecimiento de un "modelo general que límite la escalada de precios".

En la misma línea, el secretario xeral de CC OO en A Coruña, Cristóbal González, ha pedido que se busquen medidas para dar respuesta a las demandas de "los sectores perjudicados". Asimismo, ha instado "a acelerar la agenda del paso del consumo de gas y petróleo a energías renovables con fondos europeos".