Cemma solicita o peche dunha praia de Porto do Son polo acoso dos bañistas a un delfín

A Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) solicitará ao Concello de Porto do Son o peche da praia de Ornanda para que os bañistas deixen de "acosar ao arroaz Confi", segundo denuncia o propio organismo.

"Unha grande parte do público fai caso omiso das recomendacións –a través de carteis colocados na praia– e segue bañándose e acosando ao arroaz solitario Confi", apuntan desde un comunicado no que aseguran que os bañistas "só saben acatar as indicacións en presenza de Policía Local ou Guardia Civil. Non atenden a ninguén que non vaia armado".

A coordinadora apunta ademais que as "decenas de persoas" que buscan contacto co arroaz incumpren as recomendacións covid: "Congréganse ao seu arredor sen respectar minimamente a distancia de seguridade nin levar mascarilla". Esta situación preocupa a Cemma, xa que "poden contaxiar ao animal dado que pode sofrir as mesmas enfermidades que os mamíferos terrestres".

A coordinadora asegura que xa se detectaron algunhas enfermedades víricas na pel do arroaz e mesmo varias feridas provocadas polo contacto cos humanos, que "non saben comportarse con dignidade fronte a un animal salvaxe pertencente a unha especie protexida".

Neste sentido, desde Cemma destacan que con cada contacto cun humano, Confi "perde o interese de voltar cos seus".