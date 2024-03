A CE pecha o expediente a España en materia ferroviaria após presentar un plan de seguridade

A Comisión Europea pechou o expediente sancionador que abrira contra España por "deficiencias" na forma en que a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "analiza e investiga os accidentes e incidentes". Así o fai despois de que o Estado realizase un plan de acción de seguridade ferroviaria demandado por Europa.

A Comisión Europea informou en 2019 da apertura deste expediente sancionador contra España ao considerar que os seus procedementos de control da seguridade ferroviaria "non cumpren os requisitos" que esixe a normativa comunitaria. Entre outras cuestións, detectaba problemas en "as técnicas de supervisión" por parte da Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria (AESF).

Previamente, en xullo de 2017, a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, denunciou o incumprimento da normativa comunitaria en materia de seguridade ferroviaria e falta de avaliación de riscos, de maneira que vinculaba directamente a decisión do Executivo comunitario con irregularidades no momento do accidente de tren en Angrois, ocorrido en Santiago en 2013, con 80 mortos e máis dun centenar de feridos.

Xa en 2016 a Axencia Ferroviaria Europea (ERA) presentara un informe no que cuestionaba a independencia da investigación realizada pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) achega do accidente de Angrois.

VALORACIÓN DO BNG. Este mesmo xoves, Miranda valorou que "grazas á denuncia do BNG na Eurocámara ao Estado español fixo o plan de acción de seguridade ferroviario demandado por Europa". Así, espera que o peche do procedemento de infracción garanta o cumprimento da normativa europea e evite novos accidentes.

"Estou orgullosa de defender ás vítimas do Alvia e contribuír a un cambio para que nunca máis se produza un accidente así", subliña Miranda. No entanto, lembra que "non todo está terminado", xa que a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) non realizou a investigación independente que seguen demandando.

Paralelamente, a eurodeputada solicitou o acceso ao expediente do plan de acción presentado polo Goberno español.