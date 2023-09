El CCG pide proteger la biodiversidad del paisaje gallego frente al eucalipto

El Consello da Cultura Galega urge medidas normativas, patrimoniales y socioeconómicas para actuar contra la "perda da biodiversidade" del paisaje de Galicia a causa del "monocultivo forestal", en especial de eucalipto; "unha das causas principais, xunto co despoboamento, co abandono da actividade agraria e coa agricultura intensiva que contribúen á degradación e a afectación dos valores culturais e naturais do país".

En un informe presentado este lunes, el ente denuncia la ausencia "endémica" en Galicia de planificación y ordenación del territorio, así como la marginación de los valores culturales y sociales, y llama a situar la protección del paisaje "como criterio chave" para llevarlo a cabo. Precisa que la superficie dedicada en Galicia y Portugal al cultivo de especies de rápido crecimiento, "eucalipto e piñeiro nomeadamente", creció 53.000 hectáreas en una década y, en 2021, sumaban casi 1,5 millones, frente a las 100.000 que ocupan en conjunto "no resto de países europeos". Además, resalta que el eucalipto provoca cambios en el régimen hidrológico, daña la fertilidad del suelo, presenta "risco de invasión" de zonas cercanas y amenaza a los bosques nativos.

Por ello, reclama medidas de restauración ambiental y restituciones de hábitats. En el ámbito normativo, pide que se aplique la obligación de que los montes cuenten con documentos de ordenación y revisar las superficies mínimas que requieren una evaluación de impacto ambiental, ya que se necesita para plantaciones de más de 10 hectáreas en áreas protegidas y de más de 50 en el resto mientras que la media de estas en Galicia es de apenas 0,25.

También exige que Patrimonio Cultural tenga "un papel máis activo" en la catalogación de los bienes arqueológicos y etnológicos del monte y recuerda que también se debe "salvagardar" un patrimonio inmaterial "derivado desta paisaxe" y que va desde oficios, saberes y técnicas productivas tradicionales hasta la toponimia.

El comité destaca que, pese a que hay numerosas leyes en Galicia para regular esta materia, en ellas "priman os criterios economicistas", tampoco se desarrollan los instrumentos que recogen y la Administración muestra "certa pasividade" a la hora de aplicarlas.

MODELO EN CUESTIÓN. El informe vuelve a cuestionar "os criterios do modelo de explotación forestal" como ya hacía otro anterior del CCG sobre energía eólica, en el que se pedía "unha moratoria na autorización de parques" para que el plan sectorial se revisase sometiéndolo "a unha avaliación ambiental estratéxica".

Contestación de la Xunta

La Xunta contestó al informe asegurando que su apuesta es la de "garantir un monte sustentable" y asegurar "un enfoque multifuncional dos diferentes aproveitamentos do territorio forestal".

Desde Medio Rural, eso sí, recuerdan que "o 97% do monte galego está en mans privadas" y que "a Xunta non subvenciona as plantacións de eucalipto".

"Así mesmo, o Goberno galego promove a mellora da xestión e da produtividade das masas xa existentes de eucalipto, asegurando en todo momento a demanda de madeira do sector forestal galego e incrementando a eficiencia na xestión destas masas, que supoñen unha fonte de ingresos moi importante para o rural galego", añaden en un comunicado.