CC.OO. recoñece a "loita" de Yolanda Díaz e os sindicalistas Ángel Cameselle e Xosé Gómez

O secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, destacou que os Premios 10 de Marzo que outorga o sindicato xunto a fundación que lles dá nome recoñeceron á ministra de Trabajo e Economía Social, Yolanda Díaz, e os sindicalistas Ángel Cameselle e Xosé Gómez como "referentes" na "loita pola mellora das condicións da clase traballadora galega".

Antes de participar no acto de entrega, que tivo lugar este sábado en Santiago, o secretario xeral de CC.OO. na comunidade definiu a Ángel Cameselle como o "pai" da mobilización en defensa da sanidade pública en Galicia. Deste xeito, recalcou que as manifestacións que permitiron que a comunidade conte cunha sanidade pública que, mesmo durante a pandemia, "estivo á altura". Tamén lembrou que Xosé Gómez estivo vinculado a CC.OO. "desde pequeno", así como que ao longo da súa traxectoria vital demostrou "o moito que quere a esta organización".

Ademais, sinalou que mediante este premio búscase mostrar o "compromiso" do sindicato coa política levada a cabo por Yolanda Díaz desde o Ministerio de Traballo e Economía Social e "animala a seguir" nesta liña para afrontar os "desafíos" do futuro. Así, garantiu que "non estará soa" nese camiño e que recibirá apoio para que "siga facendo do BOE unha arma de defensa da clase traballadora".

Ao acto asistiron, ademais dos galardoados e o secretario xeral do sindicato, o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; o secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rei; a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; e a subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López-Rioboo.

OBXECTIVOS. Pola súa banda, durante a súa intervención no marco do acto, a ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, referiuse ás persoas coas que colabora en Galicia e Madrid e que comparten o seu obxectivo, "un traballo decente para todos". Nesta liña, sinalou que o seu traballo se centra na "loita" contra "a pobreza, a precariedade laboral e o desemprego", así como na "defensa da res publica, a xustiza e as garantías legais".

Do mesmo xeito, explicou que as súas metas tamén pasan por garantir a igualdade e a "non discriminación", xunto coa "blindaxe dos dereitos sociais" e a consecución de "salarios e contratos dignos" que permitan "conciliar e crecer" ás persoas para que sexan "libres". Neste sentido, defendeu que as súas aspiracións son o resultado dunha "aprendizaxe vital e política" á que afirmou que "non pensa renunciar" e que se basea na "cultura do diálogo" e "unha experiencia xenuína da democracia".

FOLGAS OBREIRAS. Así mesmo, Yolanda Díaz fixo un percorrido polas folgas obreiras celebradas en Vigo e Ferrol en 1972 e o falecemento de dous traballadores nun enfrontamento coa Policía o 10 de marzo dese ano nesta última cidade, un suceso que conmemora o Día da Clase Obreira Galega. A ministra de Traballo reiterou que as persoas que afrontaron "torturas", "xuízos militares" e a entrada en prisión por defender "unhas condicións dignas de traballo" representan un "exemplo de fraterna valentía e solidariedade" e preguntouse retóricamente "quen non aplicaría esta lección perenne no día a día".

Ante o "duro" ano durante o que a pandemia e a crise derivada da mesma chegaron a "abater" en ocasións a esperanza da cidadanía, sumíndoa na "incerteza" e a inquietude, subliñou que o "exemplo de resistencia" destas persoas continuou "acompañando" á sociedade. Adicionalmente, lembrou con "un sorriso" e "gratitude" a traxectoria do mariñeiro e poeta Serafín Mourelle, o fundador de CC.OO. en Galicia, Luís González Ferreiro, e o que fora militante do Partido Comunista Fernando Miramontes, todos eles falecidos en 2020. Respecto diso, remarcou que representan "a dignidade da esquerda", o "esforzo colectivo" e a "solidariedad exemplar da clase obreira galega", á que apuntou que se homenaxea cos Premios 10 de Marzo.