Causa Galiza anuncia a súa disolución como organización política

Causa Galiza anunciou a súa disolución como organización política após 10 anos de traxectoria independentista debido ao "enflaquecimiento orgánico" que impide a "necesaria oxigenación, entrada e renovación da militancia".

Nun comunicado, a organización asegura que o "sinalamento mediático antes, durante e inclusive" despois da resolución das diferentes operacións xudiciais contra o independentismo galego conduciu á atribución e identificación da organización con "unha carga e apreciación social negativa incontrolable".

Precisamente, integrantes da dirección da organización e de Ceivar quedaron absoltos pola Audiencia Nacional dun delito de enaltecemento de Resistencia Galega, polo que a Fiscalía lles solicitaba condenas de entre catro e doce anos de cárcere. Os xuíces sinalaron que se traba de organizacións de promoción cultural e apoio a presos e rexeitaron que servisen para o enaltecemento do terrorismo.

"A pesar das tentativas de abrir novos espazos e procedementos de traballo político e comunicativo, esa negatividade non puido ser superada e, en consecuencia, tampouco a anemia orgánica sinalada", sinalou Causa Galiza.

A organización asegura que esa "debilidade" non apareceu "da noite para a mañá" senón que foi o resultado da "desatención por parte dun sector significativo da militancia da necesidade de desenvolver traballo político continuo dotado de coherencia estratéxica".

"De forma que, despois da resolución do proceso contra a dirección e militancia independentista desencadeado pola Operación Jaro, aflorou de forma descarnada a diferente visión da acción e o traballo políticos, o que conduciu a unha confrontación inédita dentro da organización", asegurou.

Esta fractura, apunta, supuxo, a maiores, o abandono dunha parte significativa de militantes en cada un deses dous sectores, co consecuente enflaquecemento orgánico do independentismo representado pola organización matriz.

Por tanto, Causa Galiza indica que, "ante a imposibilidade desde as circunstancias descritas de responder á demanda cada vez máis evidente de dispor dunha organización independentista con vocación participativa e capacidade de incidir na axenda social e política do país, a concreción da decisión a tomar só era unha cuestión de tempo".