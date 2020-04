Sindicatos de Policía quéixanse de ter que repartir máscaras: "É unha función impropia"

Catro sindicatos policiais trasladaron aos mandos policiais en Galicia que consideran "unha función impropia" ter que repartir máscaras á cidadanía e comunicaron que deberían ser outros colectivos, como Protección Civil, Bombeiros e servizos de emerxencias, os que poderían desenvolver este labor.

Trasladárono nun comunicado este martes tras un encontro co xefe superior da Policía de Galicia e o secretario xeral da Xefatura Superior da Policía de Galicia, despois de que este luns iniciásese unha repartición masiva de máscaras, coincidindo co fin da quincena en que se endureceron as condicións do confinamento, durante o cal se mantivo o permiso retribuido recuperable para os traballadores de actividades non esenciais.

"Parécenos que este tipo de servizos non son propios da Policía Nacional, xa que non están incluídos nin na normativa da LO 2/1986, nin na normativa de Protección Civil e Estratexia Nacional de Protección Civil, polo que "non parece adecuado que a Policía Nacional dedíquese a unha función impropia existindo outro persoal que podería realizala", aseguran nun comunicado conxunto o Sindicato Unificado de Policía (SUP), a Confederación Española de Policía (CEP), a Unión Federal de Policía (UFP) e o Sindicato Profesional de Policía (SPP).

En canto ás aclaracións pola toma de imaxes durante a repartición, díxoselles que se "deron instrucións para iso, xa que se considerou que estes servizos escenifican e visibilizan a implicación da Policía Nacional na loita contra o covid-19" e forma parte de "unha estratexia de comunicación sobre a visión pública" do Corpo Nacional de Policía, segundo explicaron os sindicatos.

Doutra banda, no mesmo comunicado, informan de que un total de 14 axentes policiais deron positivo por coronavirus na actual crise sanitaria, un 8,9 por cento, dos cales catro xa están recuperados. Os representantes dos traballadores reclamaron que se faga o test a todos os funcionarios, empezando polos máis expostos e que están en contacto directo cos cidadáns.

TEST A TODOS

Segundo o comunicado conxunto destes sindicatos policiais, a dirección policial comprometeuse a contactar con outras xefaturas doutras comunidades onde se fixeron e co Sergas "para ver a viabilidade" desta actuación.

Actualmente, segundo os datos sindicais, non hai ningún ingresado en centros hospitalarios e un total de 44 acolléronse ás medidas de adaptación do posto de traballo, mentres que non hai constancia por agora de ningunha solicitude de cambio de adscrición.

Estes sindicatos policiais tamén preguntaron se os militares da Unidade Militar de Emerxencias poden encargarse de desinfectar locais e vehículos do CNP, respecto diso do que se indicou que a Brilat e a Infantaría de María e a UME están a encargarse de espazos exteriores e comúns, residencias e nós de comunicacións, aínda que tamén participaron en labores nalgún exterior de comisaría.

MATERIAL ADECUADO

Unha das preocupacións dos representantes sindicais é a "necesidade de material adecuado", así como a renovación, sobre todo de máscaras, para o persoal que realiza servizos de cara ao públicar. Respecto diso, foron informados de que se está preparando outra viaxe a Madrid para solicitar material.

Tamén reclamaron contar con termómetros dixitais, sobre o que lles contestaron que seguirán tentando a súa adquisición. Con respecto á autorización de pantallas faciais, a resposta recibida é que o problema radica en que "non están homologadas prol a Subdirección Xeral de Loxística" e, por tanto, "non se sabe a súa fiabilidade de seguridade nin o nivel de protección".

Outro dos compromisos adquiridos no encontro é o de mellorar as condicións das comunicacións, para mellorar o sistema do teletrabajo e tamén a presentación telemática dos detidos ante o xulgado de garda.

Na reunión, comunicóuselles aos sindicatos que se distribuíron materiais para a desinfección dos locais e de vehículos. En función de que se vaian recibindo, volverase a redistribuír, e solicitáronse equipos de ozonificadores ou medios de desinfección similares a todas as comisarías de Galicia.

O encontro tamén serviu para propor que se paralice o actual proceso de tramitación ordinario das propostas das condecoracións da Orde do Mérito Policial, respecto diso do que se indicou que varias organizacións sindicais xa o realizaron a nivel central.