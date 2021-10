Catro persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous coches en Santiago

Unha colisión entre dous vehículos saldouse con catro persoas feridas, en Santiago de Compostela, que necesitaron ser trasladadas.

O accidente tivo lugar na estrada AP-53, no enlace coa AP-9, ao seu paso pola localidade de Compostela. A poucos minutos de dar as nove da mañá, o 112 Galicia recibiu as chamadas de varios particulares que alertaban do sinistro e solicitaban asistencia médica para as persoas implicadas no mesmo.

Así, desde o CIAE-112 Galicia alertouse aos servizos médicos, aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local e aos Bombeiros e Protección Civil de Santiago.

Ao final, os membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do concello confirmaron que foron catro as persoas feridas no choque e que precisaron ser trasladadas ao Hospital da Rosaleda.

Co fin de restablecer a seguridade na vía, desde 112 tamén se lle notificou o accidente ao Centro de Xestión de Tráfico e ao persoal de mantemento da estrada.