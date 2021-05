Catro oficinas móbiles da Garda Civil protexerán o Camiño de Santiago

Catro oficinas móbiles trasladarán os postos da Garda Civil ao Camiño de Santiago para protexelo "alá onde sexan máis necesario" a partir do 1 de xuño e durante ese mes, o de xullo e o de agosto, como principal novidade do plan de seguridade para este ano santo Xacobeo.

Lugares como Melide, Fisterra, Redondela e Sarria, en Galicia; e Villafranca del Bierzo, Santo Domingo de la Calzada e Puente de la Reina, fóra, están sinalados como puntos estratéxicos de referencia para estas oficinas móbiles, que consisten nunha furgoneta anunciada con bandeirolas e que contará -cada unha delas- con tres axentes.

"Somos flexibles", destacou a directora xeral da Garda Civil, María Gámez, durante a súa presentación en Santiago, para chamar a atención sobre que a idea destas oficinas é que se despracen a cruces e poboacións máis concorridos.

En total, máis de 11.000 axentes de seguridade cidadá -máis de 1.500 en Galicia- "redobrarán esforzos" para tratar de achegar seguridade aos peregrinos nos máis de 4.000 quilómetros de rutas xacobeas durante este verán. A estes efectivos hai que sumar os doutras especialidades, segundo remarcou María Gámez.

En canto ás oficinas móbiles, itinerantes e "moi visibles", funcionarán "até finais de agosto" con horarios "prioritarios" que coincidirán "coas necesidades" dos peregrinos -ao comezo e final de cada etapa-, coa vontade de que "poidan continuar o ano seguinte" e mesmo incrementar o seu número.

Na presentación do plan de seguridade do ano santo Xacobeo 2021/2022, no Pazo de Raxoi, a directora xeral da Garda Civil recibiu o agradecemento por parte do alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en nome de todos os rexedores do Camiño.

Haberá un esforzo "especial" no camiño francés, o máis transitado, e participarán corpos de Francia (11 efectivos), Portugal (9) e Italia (7)

MÁIS VISITANTES. Ante a relaxación das restricións fronte ao covid, Gámez apuntou que "se esperan máis peregrinos" coa previsión de que o fluxo de visitantes "irá aumentando" sobre todo no período do 1 de xullo ao 30 de setembro, "de maneira contundente" e "especialmente" o 25 de xullo, día do Apóstolo, o anterior e o posterior.

De aí un operativo "que implica a miles de axentes" nun total de 11 comunidades, coa participación de efectivos de case todas as especialidades da Garda Civil.

Haberá un esforzo "especial" no camiño francés, o máis transitado, e participarán corpos de Francia (11 efectivos), Portugal (9) e Italia (7).

Así mesmo, este ano, por primeira vez, está prevista a presenza de policías de Brasil, Alemaña e Reino Unido, as semanas anterior e posterior ao Apóstolo.