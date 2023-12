El catedrático de la USC Ángel Carracedo, investido doctor 'honoris causa' por la Complutense de Madrid

El catedrático de la USC Ángel Carracedo, ha sido investido este viernes doctor 'honoris causa' por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a propuesta del departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Facultad de Medicina y actuando como padrino el catedrático Fernando Bandrés.

La ceremonia, presidida por el rector de la institución madrileña; Joaquín Goyache, también ha otorgado la distinción a Eng O, catedrático de Neurología y Radiología de la Universidad de Harvard y director del laboratorio sobre neuroprotección del Hospital General de Massachusetts.



Carracedo y Eng O han sido reconocidos por sus aportaciones en la medicina, respectivamente. Entre las investigaciones del catedrático de la USC se encuentran las que se centran en la genética del cáncer, las enfermedades psiquiátricas en edad infantil, las enfermedades raras y la farmacogenómica.

"Las más prestigiosas revistas internacionales recogen trabajos de su autoría y firma igualmente un amplio abanico de obras ensayísticas y de investigación científica que lo sitúan a la cabeza da producción intelectual de su ámbito", ha resaltado la USC en un comunicado de prensa.

Carracedo es director del Instituto Legal de Medicina, de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, del Centro Nacional de Genotipado, de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Legal y presidente de la International Society for Forensic Genetics. Entre todo, la USC ha destacado su papel como formador de nuevas generaciones de investigadores.

Luis Otero, académico de número

En la jornada del jueves la USC también ha celebrado el ingreso del catedrático y delegado del rector para la Transferencia do Coñecemento, Luis Otero, en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como académico de número.

"A medida que el mundo se enfrenta a los desafíos de un clima en transformación, la inversión sostenible se sitúa como motor clave en la transición cara a una economía más verde y resiliente, capaz de afrontar los desafíos del futuro con responsabilidad y visión a largo plazo", ha resaltado el académico en su discurso en la sede de la corporación en Barcelona.

Segunda edición del Facomfest



Por otro lado, la USC ha celebrado esta semana la segunda edición del FacomFest --festival de cine del alumnado gallego que se realiza en las facultades de Ciencias da Comunicación y de Filosofía--. Después de cuatro días de exhibiciones y coloquios, este jueves han dado a conocer a las tres piezas ganadoras: 'Toxos', 'Vulgaris' y 'No Name'.

La obra 'Toxos', de Jacqueline Reimúndez Y Anxo Cambón, ha sido la ganadora de la categoría de Ficción; 'Vulgaris', de Mario Fernández Filloy, ha recibido el galardón de No Ficción; y `No Name', firmada por el Colectivo i para la banda Beach Avenue, ha ganado la categoría de Videoclip.

Además, en cada categoría el jurado ha decidido otorgar igualmente varias menciones especiales en reconocimiento a labores técnicas y artísticas.

Rafael Crecente

En otra orden de cosas, el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ha distinguido con los VI Premios Rafael Crecente dos propuestas de gestión territorial de Marta Gómez y Akaitz Sarasola, autoras de un estudio sobre la recuperación de las tierras agrarias de Galicia y de un proyecto de recuperación de una hectárea de un castañal guipuzcoano de Koate, en Lizartza.

Gómez y Sarasola han recibido en la Escola Politécnica Superior de Enxeñería del Campus Terra los galardones, dotados con 2.000 y 1.000, respectivamente, en el marco de una ceremonia presidida por el vicerrector Francisco Fraga y en la que también se ha concedido un accésit a la iniciativa emprendedora con energías renovables de Vanessa Miramontes.