A Catedral de Santiago estrea imaxe tras unha década de traballos

A Catedral de Santiago acolleu este venres o acto institucional de presentación das obras de restauración, uns traballos que se prolongaron durante case unha década e que permiten que o templo luza con todo o seu esplendor de cara ao próximo Ano Santo.

Os traballos desenvolvidos co apoio de diversas institucións —como os gobernos da Xunta, o Estado, a Fundación Barrié e Iberdrola— permitiron restaurar espazos exteriores e interiores. Así, entre outras cuestións, mellorouse a iluminación e recuperáronse múltiples pinturas que devolven a cor a diversas zonas, como a cúpula ou o altar maior. Previamente, actuouse en espazos como o Pórtico de Gloria.

Precisamente, despois dunhas últimas tarefas de limpeza, a Catedral de Santiago volverá abrir as súas portas o próximo día 30 de decembro con motivo da translación dos restos do Apóstolo. Ao día seguinte, o 31 de decembro, procederase á apertura Porta Santa, acto que dá inicio ás celebracións do Xacobeo.

Ao evento institucional celebrado este venres acudiron as principais autoridades de Galicia, como o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o titular do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Ademais, participou o arcebispo de Santiago, Julián Barrio, e o alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo.

Na súa intervención, Feijóo destacou que Galicia iniciará a década xacobea coa catedral restaurada despois do que definiu como "unha das maiores actuacións realizadas nun patrimonio mundial nos últimos anos".

Neste sentido, aseverou que este proxecto, que comezou en 2009 como a aprobación do Plan director do conxunto catedralicio, iniciouse como un reto de país e converteuse nun "éxito colectivo", tanto a nivel técnico como de xestión. "Un éxito técnico grazas ao labor de todos os profesionais que participaron nel; e un éxito de xestión grazas ao impulso conxunto do Arcebispado, o Cabildo, a Fundación Catedral, e as administracións que unimos forzas", manifestou.

Nesta liña, sinalou o impulso que en 2015 experimentou este proceso de conservación, a través dun convenio de colaboración coa Administración Xeral do Estado. "Grazas a este financiamento incluíronse 18 actuacións das cales a maior parte estarán terminadas antes de que acabe o ano", sinalou Feijóo, que tamén se referiu ao convenio asinado pola Xunta neste 2020 para dar continuidade á iniciativa.

Feijóo resaltou que, despois das distintas fases, recuperouse o "esplendor" das fachadas e acometeuse o complexo reto das cubertas. "E no interior é evidente o resultado dos traballos realizados, que recuperaron a luz e as cores que o tempo escurecera", afirmou.

Despois de recoñecer que a pandemia condicionará tamén o Ano Santo que comezará nuns días, o titular da Xunta asegurou que o Xacobeo 2021 será distinto a como se imaxinou pero continuará sendo "especial". "España, Europa e o mundo están convocados a participar, cos requisitos obrigados polas circunstancias do momento, no Xacobeo 2021", remarcou.

"Hai unha mensaxe permanente que sae deste recinto e actívase en especial en encrucilladas dominadas pola incerteza. Esa mensaxe dinos que as mesmas mulleres e os mesmos homes que fixeron que Galicia pasase de ser o fin do mundo ao principio, poden sobreporse e triunfar sobre o infortunio. Xa o estamos facendo e, como noutras probas igual de duras, contamos coa cobertura da nosa catedral", expresou.

PRIMEIRO PEREGRINO. Pola súa banda, o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, asegurou que o Goberno de España é o "primeiro peregrino" do Ano Santo e trasladou que o investimento estatal nos últimos anos suma 90 millóns de euros en actuacións no Camiño e as infraestruturas asociadas ao mesmo.

"Para que a ruta sexa a resposta espiritual, cultural e persoal que anhelan aqueles que chegan até Santiago", manifestou Losada, que celebrou o fin dunhas obras que, na súa opinión, transcenden aos gobernos e "exemplifican a colaboración entre as administracións. Ademais, puxo en valor a próxima restauración do Mosteiro de San Martiño Pinario, que financiará o Ministerio de Transportes.

"GRAN TRABALLO". O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, destacou o gran traballo de restauración realizado. "É a primeira vez", dixo, "que se aborda unha rehabilitación integral de todos os estilos arquitectónicos que coexisten, que conviven, dentro do templo".

O rexedor indicou que os traballos realizados na catedral "son enormes". "Desde o seu inicio, houbo múltiples obras de intervención, pero case todas eran de substitución dun estilo por outro, duns materiais por outros ou de ampliacións". Con todo, sinalou que os labores de restauración dan a oportunidade de gozar dunha visión do templo que "ningunha xeración anterior tivo oportunidade de ver, nin sequera, o arcebispo Monroy.

CATEDRAL "REXUVENECIDA". No acto que abriu o deán Segundo Pérez, o arcebispo de Santiago, Julián Barrio, considerou que hoxe se pode observar á catedral "rexuvenecida" após un proceso que "aínda non concluíu" e que, na súa opinión, "debería continuar con outros programas ben planificados para coidar a súa estrutura arquitectónica e os seus aspectos artísticos" co obxectivo de entregala "nas mellores condicións a quen veñan detrás".

Ademais, mostrou o seu agradecemento ao Goberno de España, á Xunta, á Fundación Barrié e a Iberdrola polo apoio. "O meu cordial e afectuosa felicitación", manifestou referíndose a todo o persoal que participou nos labores e antes de mostrarse "orgulloso" dun templo que estará "a esperar" aos peregrinos no próximo Ano Santo.