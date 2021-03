Os casos en residencias de maiores de Galicia redúcense a 40

Os casos de covid-19 nas residencias de maiores de Galicia seguen en descenso ao non rexistrarse novos positivos e haber catro altas por negativizar, polo que se reducen a 40, deles 31 corresponden a usuarios e nove a traballadores.

Segundo os datos actualizados este xoves polas consellerías de Sanidade e Política Social, tras o brote detectado este mércores nunha residencia de Xinzo de Limia (Ourense) con sete usuarios contaxiados, non se detectaron novos positivos, mentres houbo tres altas por negativizar de residentes na DomusVi Laraxe de Cabanas.

Deste xeito, descenden a 31 os usuarios con Covid, deles 10 na DomusVi Laraxe; oito en Mi Casa Ferrol; sete na Residencia Santa Mariña de Xinzo de Limia; tres na Milagrosa da Coruña; mentres que cun en cada caso atópanse a DomusVi Carballo, Residencia de Viana do Bolo e Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas.

En canto aos traballadores destes centros con Covid-19 descenden a nove após o alta dun na residencia DomusVi Laraxe de Cabanas, que queda cun caso entre o seu persoal.

Tamén cun caso de coronavirus cada unha atópanse as residencias DomusVi Matogrande, Fogar Residencial de Cerceda, Residencia de Maiores de Caranza, Mi Casa Ferrol, Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, Servisénior Brión, As Gándaras de Lugo e Nosa Señora do Carme de Sarria.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

Pola súa banda, os centros de atención á discapacidade mantéñense sen cambios en canto a usuarios con covid, con catro casos, deles dous na Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos, un na Aspanaes das Pontes de García Rodríguez e outro na nosa Señora de Fátima e Cristo Rei de Crecente.

No que respecta aos traballadores destes centros contaxiados, saíu da lista por negativizar o último que quedaba na Residencia para persoas con discapacidade DomusVi Bóveda.