Casi un tercio de los 48 tramos de la AP-9 suben sus tarifas por encima del tope del 4% fijado por el Gobierno

Quince tramos de los 48 de la autopista AP-9 –un 31,25%– suben sus tarifas por encima del tope del 4% fijado por el Gobierno y ocho de ellos lo hacen en una tasa igual o superior al 5%, debido a los cálculos oficiales habilitados por orden ministerial.

Fuentes de la concesionaria Audasa señalan que esto se debe a los redondeos oficiales y al hecho de que si un incremento es bajo no se computa de un año para otro pero para hacer de nuevo el cálculo anual sí se tiene en cuenta la cifra como si se hubiera aplicado. Esto, apuntan, es así tanto para la AP-9 como para el resto de autopistas.

De este modo, según destacan las mismas fuentes, hay tramos de la AP-9 que experimentarán alzas de más del 4% en 2023, pero también los hay con aumentos inferiores a ese dato.

Tarifas de los peajes de la AP-9

Fene-Cabanas: 0,95 a 1 (+5%).

Fene-Miño: 2,15 a 2,2 (+2,3%).

Fene-Guísamo: 3,35 a 3,5 (+4,48%).

Fene-A Coruña: 5,05 a 5,25 (+3,96%).

Miño-Guísamo 1,25.

Miño-A Coruña 2,95.

Cabanas-Miño: 1,2 a 1,2 (sin variación).

Cabanas-Guísamo: 2,15 a 2,2 (+2,33%).

Cabanas-A Coruña: 3,8 a 3,95 (+3,95%).

Guísamo-Macenda: 1 a 1,05 (+5%).

Guísamo-Ordes: 3,9 a 4,05 (+3,85%).

Guísamo-Sigüeiro: 5,7 a 5,95 (+4,39%).

Guísamo-Santiago: 6,45 a 6,7 (+3,88%).

A Coruña-A Barcala: 0,25.

A Coruña-Guísamo: 1,7 a 1,75 (+2,94%).

A Coruña-Macenda: 2 a 2,10 (+5%).

A Coruña-Ordes: 4,75 a 4,9 (+3,16%).

A Coruña-Sigüeiro: 6,5 a 6,75 (+3,85%).

A Coruña-Santiago: 7,2 a 7,45 (+3,47%).

Macenda-Ordes: 3,25 a 3,4 (+4,6%).

Macenda-Sigüeiro: 4,75 a 4,95 (+4,2%).

Macenda-Santiago: 6,45 a 6,7 (+3,88%).

Ordes-Sigüeiro: 1,9 a 2 (+5,3%).

Ordes-Santiago: 2,7 a 2,8 (+3,7%).

Sigüeiro-Santiago: 1,85 a 1,95 (+5,4%).

Sigüeiro-Sigüeiro: 0,2 a 0,2 (sin variación).

Santiago-Santiago: 3,7 a 3,85 (+4,05%).

Santiago-Padrón: 2,6 a 2,7 (+3,85%).

Santiago-Caldas: 4,05 a 4,2 (+3,7%).

Santiago-Curro: 5,4 a 5,6 (+3,7%).

Santiago-Pontevedra: 6,15 a 6,4 (+4,07%).

Padrón-Caldas: 1,9 a 2 (+5,26%).

Padrón-Curro: 3,15 a 3,25 (+3,17%).

Padrón-Pontevedra: 4,05 a 4,2 (+3,7%).

Carracedo-Caldas: 0,8 a 0,8 (sin variación).

Carracedo-Curro: 1,8 a 1,85 (+2,77%).

Carracedo-Pontevedra: 2,8 a 2,9 (+3,57%).

Caldas-Curro: 1,35 a 1,4 (+3,7%).

Caldas-Pontevedra: 2,35 a 2,45 (+4,26%).

Curro-Pontevedra: 1,45 a 1,5 (+3,45%).

Pontevedra-Vilaboa: 1,2 a 1,2 (sin variación).

Pontevedra-O Morrazo: 2,95 a 3,1 (+5,08%).

Pontevedra-Vigo: 4,15 a 4,3 (+3,61%).

O Morrazo-Vigo: 1,15.

Rande-Vigo: 1 a 1,05 (+5%).

Puxeiros-Porriño: 1,75 a 1,8 (+2,85%).

Puxeiros-Tui: 2,9 a 3 (+3,45%).

Porriño-Tui: 1,75 a 1,8 (+2,85%).

La subida del 4% de los peajes tensa a la Xunta y los usuarios

La decisión del Gobierno central de autorizar la subida máxima del 4% de los peajes que Audasa aplica en la AP-9 y en la AP-53, que comunica Santiago y Dozón, crispa a consumidores y Xunta.

El Ministerio de Hacienda impuso su criterio sobre la propuesta del de Transportes, que planteó limitar al 2% el incremento en los viales en manos privadas, abonando 800 millones a Itínere (matriz de Audasa), Abertis y Vauban para amortizar la deuda derivada de las obras acometidas en sus concesiones, que año tras año se compensan con alzas de tarifas.

"Nós xa dixemos que había unha solución directísima e moi eficaz. Facer o que fixo a Xunta: conxelar as peaxes", defendió la pasada semana el presidente gallego, Alfonso Rueda. Recordó que el alza que no asumirán los usuarios este año –Audasa reclamó un 8,46% más un 1% adicional por la ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago– se repercutirá de 2024 a 2026. "Non está explicado e o que está claro é que haberá unha subida", recalcó el mandatario.

El portavoz de la asociación de consumidores En Colectivo lamenta el "trato diferente" que reciben los gallegos en comparación a vascos y catalanes, quienes gozan de viales gratuitos

En esta línea ahondó la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que retó al Gobierno de Pedro Sánchez a emular a la Xunta y "conxelar" las tarifas en la principal arteria de comunicación de Galicia en lugar de aplicar un incremento de precios "inaceptable". Este miércoles, firmó un acuerdo para mantener sin cambios los peajes en las autopistas AG-55, de Carballo a A Coruña y en la AG-57 (O Val Miñor), de titularidad autonómica. Vázquez señaló que el pacto permite evitar un repunte del 7% en enero.

De su lado, la asociación de consumidores En Colectivo tachó de "parche" el alza del 4% en la AP-9, una medida que solo supone "demorar" el palo que llegará a partir de 2024. "Una vez más, se nos da un trato diferente", lamentó Diego Maraña, el portavoz, que recordó que vascos y catalanes gozan de viales gratuitos.