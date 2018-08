Casi 90 pasajeros esperan desde hace más de 24 horas en París para volar a Peinador

Casi 90 pasajeros de un vuelo de Air Nostrum IB-8423, que tenía que haber despegado sobre las 14.00 horas del domingo desde París, siguen en el aeropuerto Charles De Gaulle a la espera de poder volar con destino a Peinador, después de que un problema técnico obligase a suspender esa conexión aérea. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la filial regional de Iberia, la cancelación del vuelo entre París y Vigo ha afectado a 87 pasajeros, que fueron alojados en hoteles de la capital gala.

La compañía ha reconocido las dificultades para reubicar a estos viajeros, al tratarse de temporada alta y, tras barajarse varias alternativas (que incluían conexiones vía Londres y Madrid), "se ha hecho un esfuerzo" y ha logrado un permiso de entrada y salida ('slot') especial para operar un vuelo este lunes.

De esta manera, según ha informado la aerolínea, ha puesto en marcha "una operación especial para rescatar a los pasajeros" y enviará en la tarde de este lunes un reactor de 100 plazas vacío, que tiene previsto partir desde París a las 20,00 horas (si no hay cambios) en vuelo directo a Vigo. Finalmente, Air Nostrum ha trasladado sus "más sinceras disculpas" a los pasajeros "por las molestias sufridas".

"DESINFORMACIÓN". Por su parte, una de las afectadas por este incidente, una viguesa que tenía que regresar con una amiga a la ciudad olívica, ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, la "desinformación" de Air Nostrum, y "los malos modos y falta de educación" del personal que atendió a los pasajeros en el aeropuerto Charles de Gaulle.

Según ha relatado a Europa Press, cuando se confirmó que el vuelo del domingo estaba cancelado, ningún empleado de la compañía informó de sus opciones a los pasajeros que estaban en la terminal francesa, que tuvieron que buscarse una solución directamente llamando a la aerolínea. "Primero nos ofrecieron volar a Londres-Gatwick y, desde ahí, teníamos que desplazarnos a Heathrow para coger un vuelo a Madrid, y luego a Vigo", ha explicado esta pasajera, quien también ha criticado la falta de información a la hora de dirigir a los afectados al hotel en el que han pasado la noche.

Esta viajera ha indicado que, durante esta "odisea", tan solo pudieron hablar una vez en persona con una empleada de Iberia, que únicamente les atendía en francés y que "simplemente decía que no sabía nada y que no podía darnos explicaciones". Pese a los inconvenientes, y al "ambiente caldeado" (con presencia incluso de la Policía en los mostradores del aeropuerto) esta afectada ha señalado que no se produjo ningún incidente ni problema con los viajeros.