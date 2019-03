Casi 400 ambulancias con daños desde el inicio de sus protestas en Galicia

Un total de 349 ambulancias asistenciales, de soporte vital básico y avanzado, han aparecido con ruedas pinchadas y más de 45 con daños tales como pintadas, cristales rotos y hasta cinturones cortados desde que el colectivo iniciase sus protestas por un convenio digno en Galicia.

Todos estos vehículos pertenecen a la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias-061 pero la reivindicación, hasta ahora canalizada a través de paros intermitentes en las jornadas del 8 al 11 de febrero, así como del 18 al 24 de ese mes y del 4 al 10 de marzo, engloba también al transporte sanitario programado, que no pertenece al RTSU y que por tanto no figura en este capítulo.

De hecho, fuera de los mencionados períodos de huelga se han estado registrando numerosos actos vandálicos y sabotajes, que incluyen incendios en las ambulancias con base en los ayuntamientos de Santa Comba (A Coruña) y Tui y A Cañiza, en Pontevedra, directamente sobre este transporte sanitario programado, han informado fuentes del colectivo a Efe.

Precisamente en A Cañiza una ambulancia ha ardido completamente en la madrugada de este martes, suceso ante el cual la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio y, si es un hecho intencionado, poder identificar al autor o autores.

Las reuniones negociadoras no han surtido efecto hasta la fecha y no hay, por ende, un acuerdo que ponga fin al conflicto entre la parte de los trabajadores, que reivindican un convenio colectivo con mejoras salariales y laborales, y la patronal, que ha lanzado una oferta que encuentran insuficiente.

La Federación Gallega de Ambulancias (Fegam) propone un incremento de alrededor del 18% hasta el 2022, que se concretaría en un aumento del 4% del salario desde noviembre de este año, otro 3% en el mismo mes del 2020, un 1% adicional en enero de 2021 y de 2022 y una paga extra más que supondría un aumento del 8,5% prorrateada en dos años, la mitad en 2021 y el resto en 2022.

También una lineal de 150 euros a percibir de nuevo en los meses de noviembre de los años 2020, 2021 y 2022, así como idénticos emolumentos en vacaciones que en el resto del año.

Los empleados, no obstante, se quejan de que para el ejercicio en curso no se recojan esas subidas hasta noviembre, por lo que aducen que únicamente repercutiría tal mejora en sus nóminas de dos meses. La parte social incide, aparte, en que no están lo suficientemente bien pagados los servicios prestados a la Consellería de Sanidad con lo cual, si no se da una aquiescencia, la huelga se convertirá en indefinida a partir del día 20 de este mes.