O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que a portavoz do PP no Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, está convidada "por lóxica" a participar na campaña electoral polas eleccións galegas do 12 de xullo como o están "calquera militante" e os dirixentes do seu partido. "Espero que queiran vir, eu estarei a favor de que o fagan", agregou.

Feijóo foi preguntado respecto diso nun Encontro Dixital organizado por Europa Press, no que asegurou que non cabe "outra resposta que a da lóxica e a coherencia": os militantes e dirixentes do partido están "convidados" a facer campaña na súa comunidade, "non cabe a menor dúbida".

Apuntou que espera contar no primeiro acto, o de apertura de campaña, co presidente do PP, Pablo Casado, e que espera ter tamén ao seu antecesor, Mariano Rajoy, que é militante do PP galego "e unha persona moi querida" na comunidade.

O presidente galego asegurou recentemente que vería un erro que a oposición perdese "os papeis" nos debates parlamentarios, tras a pequena liorta no Congreso entre Álvarez de Toledo e o vicepresidente segundo do Goberno, Pablo Iglesias, ao chamar a portavoz "terrorista" ao pai de Iglesias. Álvarez de Toledo respondeu despois a Feijóo que a ela tampouco lle gustan algunhas das súas intervencións.

O dous dirixentes mostraron en público as súas diferentes formas de afrontar a política dentro do PP, no que se considera á portavoz parlamentaria como a voz da á dura do partido e a Feijóo representante da parte máis moderada.

Casado alertaba precisamente a semana pasada á Xunta Directiva Nacional do PP que este non é un partido de "falcóns" e "pombas" e que esta é unha "estratexia de división" que promove o PSOE.