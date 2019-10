Pablo Casado promete apoyo, certezas y soluciones para la industria gallega

En plena ebullición de la crisis industrial, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, se comprometió este domingo en Galicia a que ese sector "llegue a representar el 20% del PIB en 2030", para así contribuir a "mantener el estado de bienestar" de España. Fue su mensaje durante un encuentro con cargos del PPdeG en Oleiros, donde Casado se mostró "preocupado" por la delicada situación del sector industrial gallego, en el que "cada semana y cada mes aparece un problema nuevo".

Para el líder del PP, casos como los de Alcoa o Endesa confirman que la industria "necesita certidumbre" y no las "prohibiciones" que impone el Gobierno en funciones del PSOE a la hora afrontar la transición ecológica. Por eso, los populares apuestan por "incentivos" para que se tenga en cuenta "a las familias de toda Galicia" sustentadas por la industria.

A este respecto, Casado opina que "las personas y las familias no saben a qué atenerse ante un Gobierno que bloquea las acciones que propone la Xunta", como ocurre por ejemplo con Ence. Tanto en este caso como en el de Alcoa o Endesa, recuerda que la clave es "buscar soluciones", no escuchar "lecciones de la izquierda" sobre transición, cuando el PP fue el Gobierno que "ratificó el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático y el Acuerdo de París". Por todo ello, apuesta por una transición energética "lógica y responsable".

E igual de directo fue Alberto Núñez Feijóo, que atribuyó la crisis industrial gallega a los socialistas. "La situación no es casualidad, sino causalidad" y esa "causa es el PSOE". Para Feijóo, la problemática de Alcoa, Ence, Megasa, Navantia y, en la más reciente actualidad, Endesa, son fruto de la actitud de un PSOE, que "nunca creyó en Galicia".

Feijóo: "La problemática de nuestra industria non es casualidad, es causalidad; y la causa es el PSOE, porque nunca creyó en Galicia"

Además, a su juicio, el Gobierno de Sánchez no solo es la causa del "desmantelamiento" del tejido industrial que sufre Galicia, sino también de la desaceleración económica, la "asfixia financiera", del hecho de que se hable de "aumento del desempleo en vez de paro" y, sobre todo, de la repetición de unas nuevas elecciones.

"Galicia necesita políticas y gobiernos solventes", porque "estamos en una situación de incomodidad", proclamó el líder del PPdeG, que aprovechó para reclamar una vez más los 700 millones que adeuda el Gobierno central. También destacó la bajada de inversión del Gobierno del PSOE en Galicia o las dudas con el plazo del Ave o la transferencia de la AP-9.

AVE. Casado garantizó que si él llega a la presidencia del Gobierno "el Ave llegará a Galicia en los plazos pactados". Respecto a la financiación autonómica, se comprometió a pagar lo que tengan que recibir las comunidades en el tiempo pactado gobierne quien gobierne en cada territorio. Y potenciará la FP, el bilingüismo y el trilingüismo en zonas con lengua cooficial.

Los populares insisten en pedir a Cs y Vox que no se presenten en varias provincias

Pablo Casado apeló a otros partidos de centroderecha, Cs y Vox, para que no se divida el voto en provincias que reparten pocos escaños y prometió que, si consigue un escaño más que el PSOE el 10-N, desbloqueará el Gobierno. "Entiendo que haya partidos de centro derecha que prefieran sacar escaños antes que el PP, pero no que antes de que los saque el PP prefieran que los saque el Partido Socialista y prefieran que gane las elecciones", reflexionó Casado a solo unas horas de que se cierren las listas electorales.



El presidente del PP recordó por ejemplo que el líder de Más País, Íñigo Errejón, se comprometió a no presentarse donde pueda perjudicar las posibilidades de sacar escaños de la izquierda. Según Casado, estas elecciones "van de desbloqueo" y "si la gente quiere desbloqueo, solo puede votar al PP". "¿Por qué los españoles van a pensar que el PSOE va a cambiar y ahora va a poder desbloquear la situación?", se preguntó el palentino.



En la misma línea, Alberto Núñez Feijóo recordó que "solo hay una posibilidad de cambiar el Gobierno", y es uniendo el voto en el Partido Popular. "Si dividimos el voto, el Partido Socialista será la primera fuerza", advirtió.



Feijóo, que recordó que los gallegos están "cansados, decepcionados y molestos" con el Gobierno central, agradeció a Casado todas las veces que acudió a Galicia, justo al contrario que Pedro Sánchez, cuya primera visita "como presidente del Gobierno" fue el sábado, en el Foro La Toja.