Casado le pide a Feijóo que se presente a las elecciones de la Xunta

El presidente del PP, Pablo Casado, le ha pedido este sábado a Alberto Núñez Feijóo, líder del partido en Galicia y presidente de la Xunta, que se vuelva a presentar a las elecciones autonómicas del próximo año.

En el acto de inicio de curso político del PP de Galicia en la carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, ante unas 500 personas, Casado se ha dirigido a Feijóo y le ha dicho: "Te necesitamos, cuando decidas, con quien decidas...".

Pero acto seguido le ha indicado que Galicia le "sigue necesitando" cuando se convoquen las elecciones autonómicas.

Casado ha reiterado lo dicho en anteriores ocasiones, que Feijóo es "un ejemplo" para el PP, y ha valorado que con él en la Xunta "las cosas se hacen bien", como "cuadrar presupuestos, pagar deudas" y no pretender "ser más que nadie", ni pedir "mejor trato" que a otras comunidades autónomas.

Casado afirma que habría ido a este acto "aunque tuviera que peregrinar" por el Camino de Santiago

Casado ha contrapuesto que Pedro Sánchez "no ha venido" por Galicia, mientras que él lo hace prácticamente "una vez al mes", y ha añadido que al acto de este sábado de Cerdedo-Cotobade habría ido "aunque tuviera que peregrinar" por el Camino de Santiago.

ELECCIONES NACIONALES. "Por fin ha reconocido que hay un riesgo cierto de elecciones. Reconoce lo que quiere, pero el riesgo cierto para España es Pedro Sánchez y por eso quiere elecciones, para acabar de rematar la jugada y poder gobernar en funciones sin hacer absolutamente nada de lo que se le pide a un presidente del Gobierno", ha afirmado Casado.

"Nosotros no tenemos capacidad de formar Gobierno, no me la ha encargado su majestad el Rey. Ni siquiera nuestra abstención sería suficiente para desbloquear la gobernabilidad de España porque haría falta también la de Ciudadanos, pero es que además no lo la quieren. Quieren derogar todo lo hecho por el PP, un gobierno de izquierdas, otra forma de interlocución con los nacionalistas y pactan con Bildu", ha subrayado.

Según el líder del PP, si Sánchez no ha propuesto una gran coalición y un pacto de investidura es porque "quiere seguir pagando las campañas electorales del PSOE" con los impuestos de los españoles. "El PP tiene que estar más fuerte que nunca para que esto no suceda", ha apuntado.