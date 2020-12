Casado: "Me he encomendado al Apóstol"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha confesado este viernes que se ha "encomendado al Apóstol" y se ha mostrado satisfecho por el hecho de visitar de nuevo Galicia, ya que sentía "morriña", una palabra que define la nostalgia, para a continuación indicar que preveía desplazarse el 31, con motivo de la apertura de la Puerta Santa que dará paso al año jubilar, pero "era muy complicado".



"Soy peregrino", ha dicho junto al mandatario gallego Alberto Núñez Feijóo en el acto Galicia: más inversiones, menos impuestos celebrado en el Monte San Pedro, en A Coruña, y ha celebrado la inminente llegada de un "Xacobeo muy esperado".

Casado ha recriminado además la situación del sector de la automoción y la subida del impuesto de matriculación, así como la negociación de las cuotas pesqueras para 2021, y ha concluido que si de sectores productivos se trata, el Gobierno "no está ni se le espera".

Por contra, ha hecho una encendida defensa del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, pues "nadie hubiera podido aventurar que en tan solo cien días ya se hubiesen puesto en marcha muchas de las cuestiones a las que (Feijóo) se comprometió con los gallegos", por lo que no ha dudado en decir que el suyo "es una referencia de gobierno para lo que el Partido Popular hará en el futuro". Y, como Casado ha acuñado la "marca Galicia", Feijóo ha celebrado que sea un gran "prescriptor" de una Comunidad de la que no es originario.

ACUSA A SÁNCHEZ DE COBARDÍA. El líder del PP ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "cobardía" e "incompetencia" por no aplicar unos criterios comunes sobre la covid-19 ante las fiestas navideñas y "parapetarse de nuevo" detrás de las autonomías. Tras lamentar que "una nación unida tiene 17 planes para Navidad", ha afeado al Gobierno que quiera dar solo "las buenas noticias", como la llegada de la vacuna a España, dejando las "malas noticias" para los presidentes de comunidad.

En su intervención, Casado ha afirmado que la Xunta de Galicia tiene todo el apoyo del PP en las medidas "valientes, responsables y ponderadas" que ha tomado contra la Covid-19 y ha subrayado que estos meses Feijóo "ha dado la cara", "ha sido humilde, ha dado las gracias y ha pedido perdón". "Es justo lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que se está viendo que en este momento "una nación unida tiene 17 planes para la Navidad" y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "aparece hoy" para hablar de la vacuna. "Para las buenas noticias, sale el Gobierno. Para las malas noticias, que los presidentes autonómicos se las ingenien", ha denunciado.



"EL GOBIERNO NO VA BIEN". Casado ha afirmado que el Ejecutivo "no está a la altura de los retos" que tiene España sino que está "más preocupado" por sus "líos internos". En su opinión, España es un "gran país" pero "el Gobierno no va bien" y los españoles "se empiezan a dar cuenta de la incompetencia, de la arrogancia y de las mentiras".



"No puede ser que mientras los ministros del PSOE se pelean con los ministros de Podemos, los españoles estemos abandonados", ha denunciado el presidente del PP, para exigir "responsabilidad" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por su parte, el titular del Ejecutivo gallego y presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno central que los criterios de reparto de los fondos europeos los defina "un comité de expertos y no el politburó", ha dicho haciendo un símil del Ejecutivo con el comité central del partido comunista durante la Unión Soviética.