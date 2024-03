El cartel de una fiesta de 'singles' en Celanova desata la polémica: "Vienen 4 chicas y pagan 3"

El Ayuntamiento de Celanova ha mostrado su rechazo al cartel de una fiesta de singles o solteros organizada para el próximo 6 de abril en este municipio ourensano, que ofrece a las mujeres un descuento con una promoción de "4x3". "Vienen cuatro y pagan tres", reza el anuncio del evento, que ha generado duras criticas en las redes sociales y en el seno del gobierno local, cuya concejala de igualdad, Teresa Barge, califica de "inconcebible" la campaña porque a su juicio "mercantiliza" a la mujer.

El consistorio emitió este martes un comunicado en el que mostraba su rechazo al cartel, que fue hecho público ese mismo día en las redes, y en el que solicitaba a la organización su retirada. Con todo, la edila manifiesta dudas de que "eliminen os carteis" de un evento del que puntualiza no estar en contra: "Non é a festa, senón o rótulo, que rechía". "Non estou a favor dun cartel incongruente co 8-M", insistió en relación a las acciones por el Día de la mujer que el ayuntamiento organizó recientemente en colaboración con distintas instituciones. "Non podemos defender e logo consentir".

La controversia llega después de que la propia concejala se pusiese en contacto con la organización del evento, antes de que el Concello emitiese su comunicado y a fin, precisamente, de evitar la más que previsible polémica. Pero no fue posible. Los promotores de la fiesta se limitaron a defender su libertad para llevar a cabo la promoción y alegaron que la oferta se debe a que el año pasado "foron poucas pocas mulleres", por lo que este quieren "atraer a más".

"Haberá que preguntarse por que", ironizó al respecto la concejala, que admite que en las últimas horas recibió "moitas chamadas e opinións" sobre el asunto. "É repugnante pola imaxe de mercadeo coa muller que aparella a campaña", zanja Teresa Barge.

Otras polémicas machistas

La sensibilización contra el machismo parece ir en aumento en una sociedad en la que, no obstante, cada cierto tiempo afloran polémicas como la que ocupa estas líneas. Algunas parecen obedecer más a la torpeza de los organizadores, como aquella del Coruxo FC que en 2019 anunciaba un partido femenino con la imagen de unos pies que calzaban un zapato de tacón y una bota de fútbol, pero que son igualmente inadmisibles.

También fue sonada la polémica por un club de alterne de Ordes que se publicitaba como "guardería de maridos" o la de otra casa de citas de Lugo que se publicitaba con la imagen de unos pechos femeninos en O Ceao.