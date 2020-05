Os carteiros poderán "dar fe" do voto e recoller o sufraxio no domicilio

A xunta electoral central decidiu que os carteiros poidan "dar fe" da recepción do voto e outorgoulles a capacidade de recoller nos domicilios sóbrelos das persoas que elixan exercer así este dereito nas eleccións previstas para o próximo 12 de xullo en Galicia, na liña do que solicitou a Xunta.

De feito, informou deste acordo o Goberno galego, que enviou á xunta electoral varias peticións para garantir o dereito a voto e as medidas sanitarias aos cidadáns. O acordo da xunta electoral recolle varias demandas da Xunta, como organizadora dos comicios que é, e a cal insta a fomentar o voto por correo.

A xunta electoral aceptou parcialmente a proposta do Goberno galego de que se poida realizar por vía telemática, mediante un sistema que acredite a identidade do solicitante, a petición do voto. Neste sentido, o árbitro electoral matiza que debe facerse esta petición a través da páxina web de Correos mediante firma electrónica.

En canto á posibilidade de establecer protocolos para facilitar o emprego deste sistema de votación, a xunta electoral recolle que o persoal de Correos que entrega a documentación electoral no domicilio, unha vez comprobada a identidade e recibidos sóbrelos electorais, "ten a posibilidade de devolvelos xa cumprimentados", de maneira que recibirá "un xustificante que acredite que xa exerceu o seu dereito a voto".

"O persoal de Correos deberá comprobar a identidade do devandito elector mediante a exhibición do DNI ou de calquera outro documento oficial acreditativo da súa identidade, debendo anotar o número do devandito documento, dando fe desa recepción persoal, sen que, en consecuencia, sexa imprescindible que o elector firme persoalmente a entrega", sinala a resolución da xunta electoral.

De todos os xeitos, a xunta electoral central aclara que se trata dunha posibilidade opcional e "extraordinaria" -cunha interpretación especial da lei para esta ocasión pola pandemia-, polo que a fórmula presencial na oficina de Correos deberá seguir vixente como até agora nos prazos establecidos. Concretamente, está aberta a posibilidade de solicitar o voto por correo até o 2 de xullo e poderase emitir até o 8.

"DEMANDAS CUMPRIDAS". Nun comunicado, o Goberno autonómico considera "cumpridas as demandas" da Xunta para que a xunta electoral e o Ministerio do Interior "adopten medidas que favorezan que os cidadáns poidan exercer o dereito a voto de sufraxio activo sen acudir ao local electoral o día da votación".

A Xunta tamén propuña no seu protocolo ampliar o prazo do voto por correo até dous días antes das eleccións. Sobre esta cuestión, a xunta electoral non se pronuncia e unicamente fai referencia nun dos puntos da resolución aos "prazos establecidos", que son os xa mencionados.

Na súa resolución, a xunta electoral pide dar traslado do acordo tanto ás administracións de Galicia, como á de País Vasco, que tamén celebra eleccións o próximo 12 de xullo. ​