Suspendido el desahucio de una madre y sus tres hijos en Vigo

Divarian, sociedad que gestiona la cartera inmobiliaria adquirida por el fondo de inversión Cerberus al BBVA, ha optado por suspender temporalmente el desahucio de una madre y sus tres hijos menores de edad de su piso en Vigo programado para este miércoles, informaron a Efe fuentes de la compañía.

Las fuentes precisan que tras revisar el caso con las administraciones públicas, estas parecen tener la "voluntad de encontrar una solución habitacional alternativa" para Elizabeth, una venezolana hija de emigrantes españoles, y sus hijos, dos niñas de 15 y 13 años y un niño de 10.

La Xunta ya había remitido al juzgado una solicitud para paralizar el desahucio.

El Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) ha tenido conocimiento, por medio de la plataforma antidesahucios de Vigo, de que el pasado junio se produjo el primer intento de desalojo de la vivienda, que se aplazó al 11 de julio, luego al 6 de septiembre y, por último, al 7 de noviembre.

Recalcan desde la Xunta que tanto el IGVS como la Consellería de Política Social, a través del programa Reconduce, están en contacto con la afectada y con la plataforma antidesahucios de Vigo.

Añaden que éste no es un caso de desahucio por falta de pago, sino porque no existe un contrato de alquiler de la vivienda.

"No tengo opciones. Esto sobrepasa mis límites", lamenta entre lágrimas esta madre de familia

La afectada, Elizabeth, ha señalado a Efe que el alquiler se lo pagaba en negro al casero, quien no le hizo contrato porque tenía éste y otros pisos del mismo edificio hipotecados y le comentó que quizá algún día se los podía quitar el banco.

El piso en el que viven ha pasado a ser propiedad del fondo de inversión Cerberus, que recientemente adquirió el 80% de la cartera inmobiliaria del BBVA.

Fue esta entidad bancaria, a través de su unidad de gestión inmobiliaria, Anida, la que litigó contra el propietario de este piso y de otros diez de un mismo edificio, ubicado en el 150 de la calle Aragón, en Vigo.

Elizabeth y su familia llevan viviendo desde hace dos años y medio en el piso del que van a ser desalojados, y en todo este tiempo no han dejado de pagar el alquiler, aunque en negro: primero 500 euros, y luego, cuando tuvo que cerrar la cafetería que regentaba, 300 euros.

El portavoz del gobierno local de Vigo, Carlos Font, ha expuesto este lunes que no tienen "comunicación oficial" de este inminente desahucio, pero que en todo caso esta mujer fue atendida "de emergencia" por los servicios sociales en las últimas semanas y le apalabraron una ayuda para el alquiler.

Font ha agregado que este martes tiene una cita con una trabajadora social, que le transmitirá el mismo mensaje, que se le dará una ayuda para el pago del alquiler en la vivienda que ella encuentre.

Elizabeth lamenta que a estas dos administraciones se lo ha "explicado miles de veces", que las ayudas al alquiler no le bastan, porque los precios se han "disparado" y además, le piden un seguro, una nómina y un aval.

"No tengo opciones. Esto sobrepasa mis límites", lamenta entre lágrimas esta madre de familia, quien añade: "no pido que me regalen nada. Solo que me ayuden. Estoy en una situación crítica".