Carmela Silva denuncia que el PP usa las instituciones para "ir colocando amiguis"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, primera teniente de alcalde de Vigo y presidenta del PSdeG, Carmela Silva, ha denunciado este miércoles que el PP hace un "uso fraudulento y vergonzoso" de la política, utilizando las instituciones "para ir colocando amiguis". Así lo ha trasladado a preguntas de los medios, durante un desayuno informativo en Baiona, en el que ha hablado de las expectativas de los socialistas para las próximas elecciones municipales.

Silva ha señalado que no se pronunciaría sobre los candidatos del PP, ya que el partido elige a las personas que considera idóneas, pero sí ha querido detenerse en el caso de Baiona, cuyo candidato popular será el actual presidente del Puerto de Vigo, Jesús Vázquez Almuíña. Al respecto, ha apuntado que el propio Vázquez Almuíña confesó en una entrevista que no quería irse del Puerto, y ha cuestionado que pueda presentarse a la alcaldía una persona "que no quiere ser alcalde". "Es una falta de respeto hacia los vecinos de Baiona", ha afirmado.

En ese sentido, ha denunciado que el PP impone la candidatura al todavía presidente del Puerto para que deje el organismo y que su presidencia sea ocupada por la candidata a la alcaldía de Vigo, Marta Fernández-Tapias, porque se va a dar "un batacazo" en la ciudad olívica. "¡Qué desvergüenza!", ha proclamado, y ha añadido que la dirección popular ha prometido a Almuíña un puesto en la lista del Senado.

Carmela Silva ha tildado esta forma de actuar como "filibusterismo político" y ha censurado el "uso de las instituciones para ir colocando a los amiguis". "Me parece terrible, eso en política no se puede dar, hay que denunciarlo, y yo lo quiero denunciar con toda claridad", ha sentenciado.

Se da la circunstancia de que un exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo fue condenado a algo más de 5 años de cárcel (está pendiente de la tramitación de un indulto para saber si ingresa en prisión) acusado de prevaricación, malversación y falsedad, por 'enchufar' a una cuñada de Silva en una contrata municipal, de la que cobró más de 100.000 euros sin haber desempeñado el trabajo para el que fue contratada, según la sentencia.

EXPECTATIVAS ELECTORALES

Con respecto a los resultados de las próximas municipales, la presidenta del PSdeG ha señalado que "el PP sabe que no tiene ninguna posibilidad de recuperar la Diputación de Pontevedra", y que incluso "algún dirigente del PP de A Coruña ha dicho que la provincia de Pontevedra puede ser la tumba de Alfonso Rueda".

Así, ha indicado que las encuestas vaticinan un "varapalo" de los 'populares' en Vigo, en cuyo partido judicial van a tener una "ínfima representación"; que los datos del PP van a "empeorar" en O Salnés; y que el PSOE mejorará resultados en otras comarcas y logrará "alguna alcaldía más". "Les va a ir muy mal y lo saben", ha insistido.

Carmela Silva ha manifestado su convencimiento de que "ha calado en la ciudadanía otra forma de gobernar" y que a la vista está la diferencia de inversiones en la provincia entre Diputación y Xunta de Galicia. "La gente es consciente del cambio de un gobierno de progreso, de cómo mejora la vida de la gente, y el PP está para mejorar su vida, exclusivamente", ha zanjado.