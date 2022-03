El carballo de Conxo se queda a 11.000 votos de ser Árbol Europeo del Año

A pesar de su imponente presencia, su gran historia y el masivo apoyo recibido, el carballo del bosque del Banquete Conxo no ha logrado el título de Árbol Europeo del Año. Tan solo 11.083 votos lo separaron del ganador: el roble Dunin polaco.

The 2nd place in the European Tree of the Year 2022 takes..



🎉 Oak of Conxo's Banquet Forest from Spain with 168 234 votes! 🥈



Congratulations! 🥳 pic.twitter.com/SYT6huekjY