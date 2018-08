O Carballiño bate a súa propia marca cunha tapa xigante de polbo

Co son das tesoiras de fondo, as pulpeiras e pulpeiros da parroquia de Arcos, na localidade ourensá do Carballiño bateron a súa propia marca de preparación da tapa de cefalópodo máis grande do mundo, unha fazaña realizada nun tempo récord de dez minutos e 08 segundos, tras conseguir cortar 450 quilogramos de cefalópodo nun enorme prato de madeira de piñeiro cun diámetro de 5,36 metros.

A pesar de que non conseguiron deter o reloxo en dez minutos, unha trintena de pulpeiros logrou trocear e aderezar o polbo por todo o prato superando a marca do ano pasado ano, no medio dunha enorme expectación por parte de decenas de persoas que se congregaron fronte ao concello ourensán.

Sen rivalidade no corte do polbo, a presidenta da Asociación de Pulpeiros, María Isaura García, asegurou que o obxectivo nesta edición é que todos os asistentes gocen deste antigo oficio.

O obxectivo é facer algo extraordinario que só facemos nós no menor espazo de tempo posible

"O obxectivo é facer algo extraordinario que só facemos nós no menor espazo de tempo posible", apuntou García, quen manifestou que xa non teñen esa presión de ter que loitar contra cronómetro "posto que non temos a quen nos bata a marca".

Como recompensa, os asistentes poderán gozar dunha degustación do polbo, un anaco de torta e bebida "a un módico prezo de cinco euros".

A escasos días de que a vila ourensá celebre a Festa do Polbo, o alcalde da localidade, Francisco Fumega, explicou que este acto supón unha "promoción importante para O Carballiño, para a Festa do Polbo e, fundamentalmente, un recoñecemento a ese oficio que teñen as pulpeiras que levan máis de catro séculos dedicadas a este oficio".

Segundo asegurou, trátase dunha marca que "non ostenta ningunha outra localidade nin de España nin no mundo", todo iso, grazas a un "produto estrela como o polbo", que aínda que apuntou que se pode comer "en calquera parte do mundo, non se pode comer polbo como o que fan estas familias xeración tras xeración".

E é que un dos segredos mellor gardados por estas pulpeiras que ostentan ao redor de trinta e corenta familias, segundo García, cando está a piques de cumprir os 40 anos cortando polbo, reside en "moita práctica".

A partir de aquí, os elementos fundamentais son contar con "un bo produto", aderezalo ben, con sal, pemento doce e picante (segundo os gustos) e "aceite de oliva virxe extra".

Serviranse aproximadamente unhas 1.200 racións de polbo

Unha das singularidades na confección deste prato reside no tamaño do mesmo, –5,35 metros de diámetro–, marca que aínda non superou outra localidade, elaborado artesanalmente, coa misión de cubrilo con talladas de polbo en menos tempo que o ano anterior, que foi de 10,58 minutos.

Como colofón, cabe dicir que ninguén queda sen probar o cefalópodo e é que a organización prevé repartir aproximadamente unhas 1.200 racións de polbo.

Este plan servirase acompañado dun anaco de torta elaborada por José Manuel de la Iglesia, da Confeitaría Royal, que reproduce o edificio da casa do concello do Carballiño, para o que empregou 180 quilogramos de chocolate.