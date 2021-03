Unha caravana convocada polo BNG reclama "acabar coa estafa" da AP-9

Decenas de vehículos percorreron as rúas de Santiago de Compostela este domingo nunha caravana convocada polo BNG para "acabar coa estafa legalizada" que representan as peaxes da AP-9 e o "problema" que levan para os traballadores e as empresas que a utilizan de xeito habitual.

Os vehículos partiron sobre as 11.00 horas do barrio compostelán de San Lázaro, tras o que percorreron as rúas da cidade en caravana até o aparcadoiro de Salgueiriños, onde se congregaron. Esta marcha representou a segunda destas características promovida polo Bloque para demandar ao Goberno a aplicación de rebaixas nas tarifas da AP-9 tras a que tivo lugar hai dúas semanas na Coruña.

Ao termo do percorrido, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, advertiu de que, "se o Goberno non cumpre" o acordo polo que a súa formación apoiou a investidura de Pedro Sánchez, esta "non será a última vez" que se celebre unha manifestación para "acabar coa estafa legalizada" que representan as peaxes da Autoestrada do Atlántico ante o "problema" que levan para os traballadores e as empresas que a utilizan de xeito habitual.

Neste sentido, afirmou que o custo da autoestrada afecta á "competitividade" empresarial da comunidade, polo que remarcou que "é de xustiza reclamar que se poña fin a este espolio".

Así mesmo, Rego remarcou que as bonificacións tarifarias e a supresión da peaxe no tramo Vigo-Redondela deberían aplicarse desde a entrada en vigor dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE), nos que se incluíu unha partida de 55 millóns para este fin.

Con todo, lamentou que se realizase unha nova subida das tarifas o pasado 1 de xaneiro que levou que, "por cuarto ano consecutivo", a AP-9 fose a autoestrada española na que máis se elevaron.

NEGOCIACIÓN CON AUDASA. Ademais, resaltou que o Goberno "tivo máis dun ano" para negociar un acordo coa concesionaria, Audasa, polo que criticou a "demora" que supón o seu alcance e garantiu que a súa formación traballará para que, mediante a transferencia da titularidade, a AP-9 sexa "galega" e "libre de peaxes".

Nesta liña, denunciou que dúas do tres únicas autoestradas do país con concesións de longa duración atópense en Galicia, a AP-9 e a AP-53.

Deste xeito, incidiu en que, mentres a maior parte das autoestradas da "xeración" da do Atlántico finalizaron a súa concesión ou o farán proximamente, a da galega non se extinguirá até 2048, o que "non é en absoluto xustificado" e representa "un agravio" fronte a outras vías españolas que foron rescatadas.