Fue la promoción de un nuevo libro, De mariño a poeta (Medulio, 2021), la que sacó a la luz la increíble historia de Manel Monteagudo, pese a que este marinero natural de Outes ya lleva siete años transitando entre los vivos. En concreto desde el 15 de octubre de 2014, al despertar de un profundo coma cuando nadie, ni siquiera los médicos, daban un duro por él. Un salto en el tiempo de 36 años con final feliz, pero que tuvo en medio momentos verdaderamente duros.

"Cando me vin no espello díxenlle á miña muller que ese non era eu; ese era un vello e eu tiña 22 anos", relataba este martes el protagonista en su periplo por diversos medios gallegos y estatales.

Y es que Manel cerró los ojos un 28 de febrero de 1979, al caer de una altura de seis metros en un buque en Basora (Irak). Era el día de su cumpleaños y por aquel entonces Carter gobernaba Estados Unidos y Suárez estaba a punto de hacerlo en España, arrasaban Led Zeppelin y Abba y en los cines se estrenaban ‘Alien’ y ‘La vida de Brian’. Y el teléfono fijo todavía era un objeto digno de admiración en el rural de Outes.

A Conchi, a miña noiva, recoñecina á primeira, pero estranoume o seu pelo con tanta cana; é a verdadeira heroína pola súa paciencia

Pero de repente, el mundo de Manel saltó del desierto iraquí a una habitación de una ‘Galicia profunda’ inundada de teléfonos móviles e internet, con Led Zeppelin y Abba ya jubilados y no menos de cinco versiones de ‘Alien’ en la gran pantalla. Y aquel joven de 22 años recién cumplidos convertido en todo un señor de 58.

"A HEROÍNA FOI ELA". "Nun primeiro momento estaba moi desconcertado, estaba nun cuarto que non coñecía e pensaba que tivera o accidente o día anterior", relata Manel Monteagudo, que pasó un tiempo hospitalizado en Irak, después en A Coruña y, finalmente, enviado a su casa sin esperanza. Pero en "en ningún momento "sabía que había regresado.

Al despertar, lo primero que vio fue a entrar a Conchi, su novia. Y lo sorprendente es que a ella sí la reconoció. "Vina, era a miña noiva. Recoñecina ao primeiro momento, pero o que máis me estranou foi o seu pelo; tiña moitas canas", relata. Sin embargo, en ningún momento duda de que Conchi es "a verdadeira heroína" de esta historia. "A paciencia que tivo conmigo...", reconoce todavía muy emocionado.

Para min isto era unha nova vida, un novo mundo, non o que deixei. Eu non entendía nada do que estaba vendo arredor

Fue ella la que compró un espejo para tener en la habitación convencida de que, pese a los malos augurios de los médicos, su esposo despertaría algún día. Y fue ahí, cuando se vio reflejado y no se reconoció, cuando peor lo pasó. "Aí caeume a alma, afundín ", admite. Sobre todo porque, además, Manel se había olvidado de hablar, de caminar, de comer, de leer... Y tras descubrir también que había muerto su padre.

Pero tras el shock inicial, Conchi y él se pusieron manos a la obra y, tras un largo proceso de rehabilitación y el apoyo familiar —tuvo un nieto a los pocos días de despertar—, Manel Monteagudo fue poco a poco recuperando su vida en un entorno donde, además, nada era como en 1979.

"Para min isto é unha nova vida, un novo mundo; non é o mundo que deixei. Non entendía nada do que estaba vendo", relataba ayer en TVG y TVE. Precisamente de conocer una televisión con solo dos canales se sorprendía al ver pasar decenas de ellos a través de un mando distancia. Por no hablar de la revolución del móvil. "Cando a miña muller me comprou un é me dixo que podía falar con ela desde onde eu quixera e que podía saber sempre onde estaba eu...", cuenta todavía alucinado del prodigio. Hoy ya lo domina, igual que internet.

Ahora, Manel Monteagudo lleva una vida normal, dentro de lo normal que puede ser haber borrado 36 años de un plumazo.