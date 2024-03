"Os cambios transformadores custa materializalos, pero o 18-F xa anticipa un novo ciclo"

Xa vai un mes desde as eleccións. Agora con máis perspectiva e sosego... Cal foi a clave dese 18-F?

Creo que nestas eleccións se viu que hai un cambio claro que acredita que a alternativa fronte ao PP é o BNG. Non só nos consolidamos como segunda forza senón que o facemos dun xeito contundente, o que nos dá máis ilusión e ganas para seguir traballando na liña que nos levou ata aquí. O 18-F anticipou que o cambio en Galiza virá da man do BNG.

Resultado récord para o BNG pero fóra da Xunta. Foi a do 18-F unha boa ou unha mala noite? Comparto esa sensación agridoce que puideron ter moitos galegos. Pero tivemos un resultado histórico, o mellor en máis de 40 anos do BNG, e penso que non hai que caer na decepción. Este resultado dános máis forza e ilusión para seguir traballando e demostra que o BNG non ten teito, como nos dicían moitos en 2020. Demostramos que somos un proxecto con vocación de hexemonía social e en Galiza podemos tela se actuamos de maneira correcta.



Viuse presidenta da Xunta nalgún momento da campaña ou era consciente da dificultade?

Nunca hai que vender a pel do oso antes de cazala! Pero somos un proxecto para gobernar e a este país sentaríalle ben un Goberno do Bloque; e para iso imos traballar. En cada proceso electoral superamos o anterior e polo tanto estas eleccións dannos forza para seguir defendendo aquilo ao que nos comprometemos: sanidade, educación, mocidade... Faremos catro anos de oposición onde demostraremos que temos alternativa e acompañaremos cada crítica dunha proposta.



A polarización BNG-PP acabou beneficiando a estratexia de Rueda?

Nestas eleccións o que se viu é que neste país hai dúas alternativas: PP e BNG. E o PP retrocede, aínda que mantén a maioría. En todo caso, o PP faría ben en descabalgarse desa soberbia política e non ignorar que hai milleiros de persoas que non os refrendaron.



Teñen datos que avalen que o BNG entrou no electorado do PPdeG?

Eu sempre digo que os votos non son dos partidos, son dos cidadáns, que deciden en cada proceso cal é a forza política á que lle outorgan a súa confianza. E os galegos demostran que teñen moita variabilidade dunhas eleccións a outras, así que eses límites son moito máis difusos aínda. O que está claro é que o BNG logrou que nestas eleccións lle votasen milleiros de persoas que nunca colleran esta papeleta porque eran doutros partidos ou porque quedaban na casa. E queremos facer ben as cousas para que cada vez máis xente siga apostando polo BNG.



O BNG enguliu a Sumar e Podemos e deixou nos ósos ao PSdeG. Ata que punto é bo debilitar potenciais aliados electorais?

Penso que hai teorías que non son o suficientemente descritivas do que pasa na realidade. É a cidadanía a que pon a cada quen no seu lugar e logo cada forza política debe analizar os seus resultados, pero nestas eleccións hai algunhas explicacións que se queren facer simples cando non o son. Porque o BNG subiu case 160.000 votos e o PSdeG perdeu 40.000. Houbo unha mobilización importante da sociedade arredor da forza que pode ser alternativa ao PP e eu agradezo ese apoio e tómoo desde a humildade, porque temos que ser quen de facer máis e mellor para seguir gañando confianza.



Mudará algo a estratexia política do BNG para estes catro anos?

Imos centrarnos en demostrarlle á cidadanía que hai un goberno alternativo do BNG. Faremos unha oposición firme no control do Executivo, pero moi propositiva e de man tendida aos sectores económicos e sociais deste país cos que queremos construír esa alternativa de goberno.



Molestouna a reflexión da UPG sobre a necesidade de que Ana Pontón debe rebaixar protagonismo en favor dun proxecto máis coral?

No BNG fixemos unha reflexión respecto dos resultados do 18-F e a dirección e o consello nacional coincidimos en que fixemos unha campaña extraordinaria. O Bloque sempre foi, é e seguirá sendo unha forza plural, coral e asemblearia porque é unha das nosas grandes fortalezas e porque eu mesmo teño dado moitos debates no BNG a respecto de que estas son as cuestións a fortalecer.



Pero é consciente de que moita xente o 18-F votou á candidata Ana Pontón máis que ao BNG?

En política, o resultado sempre responde á colectividade. No BNG temos unha grande organización envorcada nos procesos electorais e neste de maneira especial, e non só militantes senón tamén simpatizantes e xente que confiou en nós. Fixemos un campañón! E o resultado é un éxito colectivo do BNG no que eu son unha máis. Si que son a cara máis coñecida, pero sen equipo nada se consegue.



Ten o BNG voto prestado? E se é así... Como se fai para retelo?

Eu o que non sei é quen nolo prestou! Pensei que a cidadanía era a dona do seu voto...! En fin, a min sorpréndenme moito este tipo de teorías porque xa as escoitamos hai catro anos e o que vexo é que o BNG, lonxe de ir para atrás, é a forza que máis sobe e que representa a alternativa clara ao PPdeG.



Que reflexión tira de arrasar nos barrios máis mozos de Galicia ou ser primeira forza en Vigo? Paréceme que anticipa un cambio importante que se está dando na sociedade. Os cambios ás veces custa que se materialicen, e máis cando son transformadores como o que nós representamos. Pero todo ese apoio en sectores moi dinámicos da poboación ou na cidade máis poboada de Galiza anticipan un cambio de ciclo onde o Bloque será a forza que lle dea un futuro a este país.



Vostede di que o Bloque non ten teito. Como se segue medrando?

Traballando con moita humildade; escoitando moito os diferentes sectores da sociedade galega do ámbito económico, social, sindical...; e fortalecendo a organización, que é a cuestión clave na que debemos traballar. E logo tamén penso que a xente quere ver política en positivo. Nesta campaña asistimos a dous modelos que penso que se van repetir na lexislatura: o modelo do PP, no que agocha o seu fracaso na xestión con ataques e manipulación; e o do BNG, que é o da ilusión, o de traballar en positivo e ter confianza neste país. E desde esas claves seguiremos construíndo o BNG.



Afondará o BNG nas conversas con Anova nesta etapa?

Hai un espazo moi grande para medrar. Eu agradecín moito o apoio de Anova, que se circunscribiu ao carácter electoral, e temos que seguir tendo espazos de diálogo. Pero o BNG debe dar cabida a todas as persoas que teñen Galiza na cabeza e no corazón, que queren un proxecto propio de país. Xa tivemos un bo número de solicitudes de alta desde as eleccións e hai unha corrente de ilusión co BNG. Para nós, fortalecer a organización é clave. Eu penso que fronte aos que falan de política líquida o que se precisa é solidez.



Xa que falou de ataques do PP, vostede acabou a campaña cabreada e ata ameazou con ir á Fiscalía.

Eu non diría que acabei cabreada, pero o PP traspasou liñas vermellas da decencia cunha forma de facer política que non nos representa. Porque intentar equiparar o BNG co terrorismo é unha falta de respecto á democracia, á cidadanía e á verdade. Non todo vale! Pero tamén somos conscientes de que esa é a liña pola que vai seguir o PP estes catro anos, pola de importar a crispación madrileña a Galiza. E fronte a iso, nós defenderemos a política en positivo.



Agarda moitos cambios na nova Xunta de Alfonso Rueda?

Estou expectante, pero non creo que vaia facer grandes cambios. En todo caso, sería máis importante o cambio de políticas que o de caras, porque en Galiza seguimos tendo un problema grave coa sanidade, coa xestión do territorio, co espolio enerxético ou coa emigración da xente nova e aí é onde a Xunta deberá tomar medidas. Porque con independencia da maioría absoluta, hai cuestións que non funcionan e no BNG temos a man tendida para pór en marcha eses cambios. Eu agardo que a Xunta non funcione como un ‘rodillo’ absolutista, porque ignorar que case a metade da poboación lle dixo que as cousas non van ben non sería intelixente.



É optimista de cara ao consenso co PP naqueles asuntos que esixen maioría reforzada, como a CRTVG ou incluso o Estatuto?

O PP ao longo destes últimos anos demostrou que non tiña ningún interese en chegar a acordos nin en mellorar o autogoberno de Galiza. Pero se quere rectificar, nós teremos a man tendida.

"O BNG será moi esixente coas promesas de Goberno e Xunta"

Pasadas as eleccións, Galiza parece que saíu da axenda nacional en favor de Cataluña. Preocúpalle?

A min o que me preocupa é ter un Goberno galego subordinado á estratexia do PP en Madrid. Vemos que iso se vai repetir e que Galiza volverá estar cautiva da estratexia de confrontación estéril definida polo Partido Popular en Madrid, cando o que precisamos é unha axenda propia na que os intereses dos galegos estean por riba dos intereses do PP.



Non haberá presupostos estatais e quedan no aire moitas promesas electorais.

Faremos un seguimento de todas e cada unha. Imos ser moi esixentes cos gobernos central e autonómico, porque cando falamos de Galiza non podemos baixar o listón.



Pedro Sánchez prometeu abrir o melón do financiamento autonómico precisamente para abordar a cuestión de Cataluña. Que ocorrerá con Galicia?

Iso temos que decidilo primeiro os galegos. Preocúpame que o presidente da Xunta subordine o debate do financiamento ás directrices de Génova, cando Galiza precisa unha posición propia sobre o que nos xogamos no financiamento. O mellor sería ter a chave dos nosos cartos, pero ata chegar a iso hai un campo de traballo importante dentro do actual modelo no que podemos mellorar. Empezando por que o Estado queda con máis do 50% dos recursos que recada, cando as competencias con máis incidencia na vida práctica das persoas están transferidas ás comunidades comunidades autónomas. Fai falta unha visión máis ambiciosa e poñerse de acordo entre todos aquí, pero nesta materia o PPdeG non foi quen de pór unha soa proposta sobre a mesa. Sempre o subordinou ao que lle digan desde a dirección de Madrid.



Soberanía fiscal para Galiza?

Chámalle soberanía, chámalle autonomía fiscal... Se non tes o control dos teus recursos non terás autonomía política real. É como na vida: se eu son maior de idade pero dependo economicamente de meus pais, a miña emancipación é unha ficción. Sempre é mellor ter o control dos teus cartos que o feito de que outros decidan por ti. Vascos e navarros teñen un cupo, foilles bastante ben e non queren volver ao réxime común. Por algo será!

"Olalla Rodil é das cabezas máis brillantes que hai no país"

Sorprendeuna o bo resultado en Lugo malia ser o territorio do candidato socialista?

Tamén eu podo dicir que son candidata lucense! [ri] Non creo que haxa un patrimonio territorial de ninguén; o que hai un proxecto de país que é integral. O BNG está facendo ben as cousas en Lugo, non só na cidade senón no conxunto da provincia, temos fortalezas e estou moi agradecida, pero tamén porque ese incremento de votos e representación é homoxéneo en toda Galiza. En Lugo é certo que lle restamos un escano ao PP, o que anticipa tamén que os cambios tardan, pero chegan.



Decepcionouna o PSdeG?

Nin me decepcionou nin me deixou de decepcionar! Eu parto sempre dunha posición de respecto tanto do que vota a cidadanía como da posición de cada forza política. Cada quen debe analizar o seu resultado.



Por certo, cederanlle un asento na Mesa do Parlamento?

É unha situación moi diferente á de hai catro anos, porque case triplicamos o número de escanos que ten o PSOE, e eu creo que a pluralidade tamén ten que representar a proporcionalidade.

Que poden achegar os novos deputados lucenses Iago Suárez e Montse Valcárcel?

Temos dúas persoas que achegaron moito a pasada lexislatura: a viceportavoz Olalla Rodil, que é unha das cabezas máis brillantes do país; e Dani Castro, que tamén fixo un labor impresionante. E no caso de Iago seguimos apostando por xente nova, tanto na organización como en idade, que achega moito dinamismo e ideas á política galega. E logo Montse Valcárcel é unha voz desde fóra do BNG, un acollemento que tamén é simbólico de como entendemos a política no Bloque. E ten unha ampla experiencia en xestión universitaria e no forestal, cuestión fundamental en Galiza.



O BNG xa ten claras as portavocías parlamentarias?

Cada cuestión ten os seus tempos. En todo caso eu teño unha máxima: se algo funciona, non o cambies.



En 2028 irá a vencida?

De aquí a 2028 queda moito camiño! Nestes catro anos o que faremos será traballar para estar á altura da confianza que depositaron en nós todos aqueles que colleron o pasado 18-F unha papeleta do BNG. Demostraremos que outra Galiza é posible.