Seis candidaturas levan á XEG o protocolo da Xunta que convida a levar o voto de casa

Seis candidaturas que se presentaron ás eleccións galegas do próximo 12 de xullo denunciaron, ante a xunta electoral de Galicia (XEG) a recomendación da Xunta, recollida no protocolo de medidas preventivas en materia de saúde, publicada no Diario Oficial de Galicia do 30 de maio, no que se recomenda levar o voto de casa en lugar de collelo no propio colexio electoral.

A denuncia, recollida por Europa Press, advirte de que se trataría unha "fraude electoral" propia de finais do século XIX, posto que as papeletas dos partidos minoritarios non chegan aos domicilios, por propono, como vía de solución, que cheguen a todas as casas as papeletas de todas as candidaturas.

Esta denuncian asínana, ante a xunta electoral galega, as seguintes formacións, que sinalan que pertencen a un espectro ideolóxico variado: Ciudadanos de Galicia, Coalición Centro Democrático-Autónomos, Contigo Somos Democracia, Converxencia 21, Por un mundo máis Xusto e Unidos polo futuro. Está aberto a outras formacións que queiran sumarse.

Así, a reclamación denuncia "unha campaña de publicidade institucional do executivo da Xunta de Galicia que, segundo consideran, se entromete no proceso electoral invadindo competencias" da xunta electoral, que é a máxima autoridade que regula os comicios, posto que a Xunta "non pode ser xuíz e parte" nin "actuar como Juan Palomo, eu mo guiso".

"Posto que Núñez Feijóo e o seu equipo, agora goberno en funcións, aspiran á reelección e cunha maioría folgada, non poden ser eles mesmos quen organicen as eleccións á súa conveniencia", advirten estas candidaturas, que lembran as "fraudes electorais" do réxime da Restauración de finais do XIX, con eleccións "cociñadas polos gobernadores civís e os caciques das oligarquías locais".

"A xunta electoral debería pararlle os pés de inmediato", insistiu os denunciantes, que advirten de que se trata dunha "intromisión que prexudica, sobre todo, ás novas formacións, medianas ou pequenas" e "vulnera o procedemento do voto", establecido na lei electoral.

"O goberno de Núñez Feijóo recomenda aos electores que voten dun modo que vulnera as instrucións da Loreg, a cal establece que a cidadanía debe poder elixir entre todas as papeletas, e non só unhas poucas que reciba duns poucos partidos con grandes subvencións electorais para os seus envíos, entre eles o PP", aseveran.

DECLAMACIÓN CONCRETA

Na denuncia ante a xunta electoral, piden como solución para un proceso "limpo" que, a similitude do que leva a cabo co voto Cera (ao que se lle proporcionan todas as papeletas), "entréguense" as de todas as formacións que concorren "nos domicilios nun único paquete", o que suporía "un gran avance democrático en Galicia e no conxunto de España, arquetipo de compromiso democrático e co xogo limpo".

De non aceptarse esta opción, reclaman subsidiariamente que se "decrete completamente nula e sen efecto" a medida "recoméndase que as persoas electoras leven o voto xa preparado desde o domicilio", que aparece no protocolo e acorde a "ilegalidade de calquera comunicación, anuncio ou publicidade" das autoridades galegas ou locais e/ou os seus empregados no sentido de "aconsellar ou suxerir veladamente mesmo dita acción", con "apercibimiento e sancións por incumprimento.