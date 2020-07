Las candidaturas del 12-J: de la diputada más joven de la historia a un Felipe González

Las elecciones autonómicas de este 12 de julio traen consigo, como no podría ser de otra manera, muchas novedades en las listas, entre las que destacan la posible entrada de la diputada más joven de la historia e incluso un Felipe González.

Si bien es habitual que las listas de las diferentes formaciones políticas incluyan a gente joven, generalmente procedente de sus juventudes, estos suelen ocupar los puestos finales y no tienen la oportunidad de llegar al Parlamento de Galicia. Ése no es el caso de Iria Figueroa (Pontevedra, 1996), que a sus 24 años tiene opciones de acceder al pazo de O Hórreo y convertirse en su diputada más joven: ocupa el número dos de la lista de Galicia en Común-Anova-Mareas por Pontevedra.

Cuando Figueroa nació, al actual presidente del Parlamento de Galicia, al popular Miguel Santalices, le faltaban tan solo un año para obtener su escaño, que ocupa desde la quinta legislatura, iniciada en 1997. Desde entonces, el presidente de la Cámara gallega ha completado cinco legislaturas y aspira a revalidar su acta de cara a una sexta, un objetivo fácil de alcanzar al ocupar el número dos de la lista del PPdeG por la provincia de Ourense.

Entre los diputados más veteranos están Santalices, Diego Calvo, Ana Pontón y Feijóo

Para encontrar a los diputados más veteranos hay que viajar hasta 2002, cuando el presidente provincial del PP de A Coruña y número dos de la lista por dicha provincia, Diego Calvo, tomó posesión de su acta en sustitución de Elisa Madarro González. En la última legislatura ha ocupado la vicepresidencia primera de la Cámara.

Sin embargo, para encontrar a los cabezas de lista con más experiencia en el Parlamento de Galicia hay que apuntar hacia el BNG, cuya líder, Ana Pontón, asumió su acta en 2003, y al presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, quien ocupa un escaño en O Hórreo desde el arranque de la séptima legislatura, en 2005.

Durante la campaña, el candidato del PSdeG, Gonzalo Caballero, recibió el apoyo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, si bien no pudo contar con la presencia del otro expresidente socialista, Felipe González, aunque sí hay un Felipe González en sus listas. En concreto, un joven concejal de 24 años de Salvaterra do Miño que ocupa el número 17 de la lista por Pontevedra, por lo que todo apunta a que seguirá como edil en su municipio y el Parlamento de Galicia no podrá contar un Felipe González entre sus diputados.