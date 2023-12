Los candidatos a la Xunta felicitan unas navidades preelectorales

Un día antes de Nochebuena y dos días después del anuncio de la convocatoria electoral para el próximo 18 de febrero la mayoría de candidatos y líderes de los partidos en Galicia han llenado las redes sociales con sus felicitaciones tradicionales por estas fechas, que este año tienen un claro y no disimulado cariz preelectoral.

Desde primera hora de este sábado tanto Alfonso Rueda (PPdeG), como Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), los tres partidos que cuentan en la actualidad con representación parlamentaria.

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, actúa en el vídeo del PPdeG como un conductor de autobús "en el que quepan todos". En una de las escenas se ve un autobús que se detiene ante una marquesina en la que hay dos personas, se abre la puerta del vehículo y es Alfonso Rueda quien pregunta: "Perdonad, ¿para ir a 2024?". "Pues un poquito a la derecha, no mucho, y después sigues todo por el centro", le responde uno de los hombres. En el vídeo aparecen las hijas del presidente, Mariano Rajoy, uno de los Mozos de Arousa, participante de un popular concurso televisivo, el grupo musical el Combo Dominicano e incluso un falso Puigdemont con un cartel que indica Moncloa mientras hace autoestop y que es dejado en el arcén mientras se oye a Rueda decir: "Ni de coña".

En el vídeo del BNG una pareja se imagina un futuro mejor con la nacionalista Ana Pontón como presidenta, se animan a participar para que haya cambio. En un salto adelante en el tiempo, se ve a la misma pareja viviendo con satisfacción las mejoras conseguidas tras el hipotético triunfo de los nacionalistas. En la escena final aparece Pontón para saludar a la pareja protagonista mientras paga una consumición en un bar, como cualquier persona de a pie.

Y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) elige como escenario "la mejor Navidad del mundo", que está en Galicia, una comunidad que tiene "la mejor gente y los mejores productos del mundo" y anima a que también tenga "el mejor gobierno del mundo", por lo que apela a convertir este "deseo en realidad".

Jácome, desde Ourense al espacio exterior

FELIZ TODO pic.twitter.com/oD1fcJfP4d — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) December 23, 2023

(Democracia Ourensana) ambienta su vídeo en el espacio y aparece vestido de astronauta para mostrar que "no hay límites" para la provincia, pensando en clave electoral.En el llamativo mensaje, el regidor orensano -que no será el candidato en las autonómicas sino que lo será el segundo y mano derecha de DO,-, empieza presentándose y, acto seguido, pide a todos sus votantes que vuelvan a apoyar a su formación política una vez más, en esta ocasión, en las autonómicas: "Soy Gonzalo Jácome. ¿Dónde está el límite?, ¿Quién marca los límites?"."Somos emigrantes, pero ahí abajo, 300.000 ourensanos todavía mantenemos la ilusión... de un. En 2024 no permitiremos que nos traten, nunca más, como la cenicienta de Galicia", continúa diciendo el regidor ourensano.Ni, aún sin candidato, ni, que sostiene que se presentará a las elecciones, ni, en igual situación, han enviado un vídeo de estas características por el momento.