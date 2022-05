Candia: "Lugo non fallou no pasado e non fallará"

"Colaboración" y "lealdade" fue lo que ofrecieron el domingo los presidentes provinciales del PPdeG a Alfonso Rueda. Los líderes del partido en Lugo, A Coruña y Ourense intervinieron en el congreso de Pontevedra para exhibir la "unidade" del partido, que a su juicio y al del propio Rueda fue la clave para resolver "en minutos" una "transición modélica". Pero la lucense Elena Candia fue incluso un paso más allá al ofrecerle al nuevo líder algo más: resultados electorales. "Lugo non fallou electoralmente no pasado e non fallará nos próximos retos".

Candia aseguró que los populares de Lugo llegan "motivados" y conscientes de la responsabilidad, por lo que se "empregarán a fondo con compromiso e lealdade" de cara a las "tres citas importantes" que tiene el PPdeG: las elecciones municipales, con el objetivo de "recuperar alcaldías e deputacións"; las generales, para contribuir a que Feijóo sea presidente del Gobierno; y las autonómicas, para "apuntalar a quinta maioría absoluta como Galicia merece".

"Ábrese unha nova páxina no partido con todos axudando e apoiando", proclamó Candia, muy activa además durante toda la jornada en las redes, donde presumió de la delegación lucense desplazada a Pontevedra.

Por su parte, el ourensano Manuel Baltar también se puso a disposición de Rueda. "Terás en min ao maior e mellor colaborador nesta nova etapa para Galicia", le prometió, convencido además del "éxito" del nuevo presidente al frente de un PPdeG "centrista, galeguista e europeísta".

Y como Candia, Baltar también le puso las pilas al partido con las municipales, al recordar que "faltan 371 días" para una cita en la que "temos que ter un triunfo arrollador", el mismo que auguró para generales y autonómicas.

También el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, señaló que ayer los populares cerraron un modelo de transición "que serve de exemplo para moita xente" en España y en Galicia. Así, recordó que, tras la crisis interna vivida por el partido nacional, "hai tres meses que en España nos daban por perdidos, que nos comparaban con UCD, pero démoslle a volta a esas enquisas e hoxe ninguén dubida de que somos o partido preferido polos españois, nin sequera o dubida o CIS. E ese é o efecto Feijóo", subrayó el también vicepresidente de la Xunta.

Alfonso Rueda, durante su discurso, devolvió todos los elogios recibidos y volvió a situar la generosidad de los tres barones provinciales como la clave del éxito de la sucesión de Núñez Feijóo.

ADIÓS A TELLADO. Además de los presidentes provinciales también intervino el hasta ayer secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, que presentó el informe de gestión con un balance de los últimos 16 años con Feijóo al frente del PPdeG. "É a historia do partido que máis se parece a Galicia", aseguró. Sus últimas palabras en el cargo fueron para dar las gracias. "Non hai maior orgullo que servir a quen serve".

"Vaia cariñas que tedes algúns!"

Así arrancó este domingo Alfonso Rueda su discurso, satisfecho porque muchos de los presentes siguiesen el consejo de Rafa Domínguez, líder pontevedrés del PP, y disfrutasen de la hostelería local. Eso sí, todos llegaron más o menos puntuales al congreso. Repitieron los altos cargos del primer día, desde Cuca Gamarra a González Pons y Elías Bendodo, y otros se sumaron, como los líderes del PP en Asturias, Extremadura y País Vasco, junto al presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, que tomó la palabra. También hubo representantes de la sociedad civil, como CC.OO. y UGT, la Rede Galega contra a Pobreza, Ape-Galicia, Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, la Once y Amigos do Camiño Portugués.



El ‘padre’ Mañueco'

Alfonso Rueda escogió la canción Friday, I’m in love de The Cure para el acto, en el que contó con su familia. Y precisamente, sobre una de sus hijas contó que está en el mismo colegio mayor que la de Mañueco y que esta última la ayudó cuando llegó y hoy son grandes amigas. "Si la hija es así, el padre no habrá salido mal", bromeó.