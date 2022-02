Las autoridades canadienses dieron por concluidas este miércoles las tareas de búsqueda y rescate de los doce desaparecidos del barco pesquero español Villa de Pitanxo, que se hundió en la mañana del martes en las aguas del Gran Banco de Terranova. Las familiares ruegan que se prolongue el dispositivo y exigen que se diriman responsabilidades.

La decisión de las autoridades canadienses se produce cuando las posibilidades de encontrar con vida a algunos de los doce desaparecidos son "nulas".

De hecho, las autoridades canadienses indican que han prolongado las labores de búsqueda y rescate "más allá" del tiempo señalado por las tablas de supervivencia en las condiciones que se dan en las aguas del Gran Banco de Terranova y que indican que tras 24 horas no existen opciones reales de encontrar a los pescadores con vida.

Regrettably, at 4 pm AST, based on the results of the exhaustive search by a significant number of SAR aircraft and vessels over the last 36+ hours, a search covering over 900 sq NM, the search for the 12 missing fishers aboard the FV Villa de Pitanxo has been suspended.