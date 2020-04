O campus virtual da UDC cae após organizarse unha masiva entrada do alumnado

O campus virtual da Universidade da Coruña (UDC) caeu na tarde deste mércores, coincidindo coa hora na que, co hashtag #AsiNonUDC, organizouse unha "quedada" entre o alumnado para evidenciar que non era factible un sistema unha avaliación coa plataforma Moodle de acceso a contidos e notificacións.

Nun comunicado, a UDC atribuíu o sucedido a un "ataque informático desde polo menos un #botnet", informou en relación a un sistema que permite controlar os computadores ou servidores infectados de forma remota.

Nun concreto, confirmou que a caída da citada plataforma rexistrouse ao redor das 18.00 horas, a mesma hora en que se realizou a "quedada" a través de redes sociais entre os estudantes. No entanto, a algúns o sucedido colleunos por sorpresa ao comprobar que "tardaba moito en responder" e que non lles deixaba acceder.

Unha hora despois, ao redor das 19,00 horas, a UDC informou que o "ataque informático" estaba "contido" e avanzou que estaba a solicitar información sobre o sucedido. "O ataque foi brutal, máis de 226.0000 sesións, a maioría de fóra de España", apuntaron desde o reitorado pouco despois. Ademais, concretou que o 89% dos ciberataques viñan tan só de dez IPs distintas.

A pesar do sucedido, aseguraron que se estivo "só pouco máis de 15 minutos sen operar e iso porque se tentou manter a memoria para non perxudicar aos que estaban a traballar". "Pero ao final non se puido manter", recoñeceron.

PROTESTAS NA USC

Pola xestión do final de curso no actual contexto de crise sanitaria, o alumnado da Universidade de Santiago de Compostela (USC) foi convocado tamén a colapsar os servizos da plafatorma virtual este martes co obxectivo de visibilizar os problemas desta infraestrutura.

O obxectivo da convocatoria na USC, como a promovida na UDC, era evidenciar as carencias tecnolóxicas que, segundo os convocantes, teñen estas institucións académicas para soportar a carga de tanto alumnado conectado ao mesmo tempo e a preocupación polas avaliacións finais, que se realizarán de forma telemática.