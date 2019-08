Se necesitan más de 4.000 quilos de tapones para ayudar a un bebé con parálisis

Una campaña solidaria pretende reunir un total de 4.247 quilos de tapones para pagar el tratamiento de equinoterapia a un bebé de 24 meses con parálisis cerebral infantil bilateral en Ourense.

La trabajadora de la Fundación Amigos de Galicia Paula Chapela, junto con la madre del bebé, Mayra López, han presentado este viernes la iniciativa con la que buscan pagar, durante seis meses, las sesiones de equinoterapia de Alexia, el bebé afectado.

Alexia López nacía el 23 de julio de 2017 en "un parto sin complicaciones tras un embarazo de alto riesgo". No obstante, a los cinco meses los médicos detectaron que la pequeña no se desarrollaba "con normalidad", por lo que le diagnosticaron "parálisis cerebral infantil bilateral de tipo espástica". De este modo, para "mejorar su calidad de vida" debe someterse a diversas terapias que la familia "no puede asumir".

Así, en un primer momento, la entidad se ha comprometido a hacerse cargo de la terapia y, en función de la evolución de la niña, financiará más necesidades médicas. "Esta es la primera toma de contacto que tenemos con la familia y, de momento vamos a cubrir los seis meses de equinoterapia, pero seguimos a disposición de la familia para las necesidades médicas que les puedan ir surgiendo", ha comentado Paula Chapela.

Con las sesiones de equinoterapia pretenden conseguir que Alexia "mejore la psicomotricidad; estimule los sentidos; mejore el equilibrio; corrija problemas posturales y fortalezca el tren inferior", ha aseverado la Fundación. De este modo, los puntos de recogida de los tapones están señalados en la web de la entidad, además de contar con una oficina permanente en Ourense.

OTROS CASOS. Según ha informado la entidad, en Galicia hay más menores que no tienen cubiertos "la totalidad" de los tratamientos médicos, o no con "la frecuencia que los necesitan".

Es el caso de Álex, de Vigo; Reda, de Santa Comba (A Coruña); Matías, de Teo (A Coruña); Alistair y Iria, de Taboadela (Ourense); Nahir, de Pontevedra; Valeria, de Verín (Ourense); Iago, de Sada (A Coruña); Edgar, de Ourense; Jonatan, de Santiago; Justin, de Vilariño de Conso (Ourense); o Noa, de Verín (Ourense).