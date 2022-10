La camisa de Rueda

Estamos acostumbrados a que se analice el vestuario de las políticas, mientras que sobre el de sus colegas masculinos no se opina. Así que se habla de los looks de Yolanda Díaz, Ana Pontón o Nadia Calviño, pero no de los de Alberto Núñez Feijóo, Abel Caballero o José Manuel Albares, por ejemplo.

ADN GALLEGO. Pero las normas siempre pueden tener una excepción, y en este caso conduce a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta. Sus estilismos son más desenfadados y menos formales que los de su antecesor en el cargo y le gusta usar piezas de firmas gallegas, como se puso de manifiesto en una reciente foto suya, en la que aparecía preparando las líneas maestras de los presupuestos para el 2023. En ella aparece Rueda trabajando en su despacho, con las gafas puestas y las mangas de la camisa remangadas. Pero lo que destaca de esta es el llamativo logo que lleva bordado.

Alfonso Rueda, con una de las prendas que promocionan el Xacobeo. EP

La camisa es de elPulpo, una marca con propuestas destinadas al público masculino –aunque muchas son claramente unisex– y que se define como fresca e innovadora, pero con un toque de tradición.

Touriñán y Marta Hazas, con prendas de la marca. ELPULPO

La empresa cerró el último ejercicio, el del 2021, con nada menos que más de cien puntos de venta físicos –con varios córners en El Corte Inglés– en España y Portugal, además de la tienda online. Por no faltar, no le falta ni una colección cápsula que se puso a la venta el pasado mes de marzo para promocionar el Camino de Santiago, fruto de un acuerdo de colaboración con la Xunta.

ELLOS TAMBIÉN SE PONEN ELPULPO. elPulpo fue registrada como marca en 2005 por el coruñés José Antonio Chacón, con amplia experiencia en el sector textil. Pero sería su hijo Jorge el encargado de echarla andar, contando como socio minoritario con el actor Xosé Antonio Touriñán.

Antes de que Alfonso Rueda luciese sus prendas, Jorge Chacón demostró que el márketing es lo suyo al sacar una colección en colaboración con Estrella Galicia y contratar como imagen de la marca a Andrés García-Carro, The Spanish King, el influencer gallego de 90 años que ha roto moldes al aparecer en los vídeos de C. Tangana o Arón Piper y en campañas de Hermés, Yves Saint Laurent, Rolex o la firma de moda joven Pull and Bear.