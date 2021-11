Feijóo reivindica el Camino de Santiago como "antecedente" de la UE

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, consideró este martes en Bruselas que el peregrinaje a Santiago supone "un antecedente de la Unión Europea (UE)".

El Camino ya reunía a "pueblos y a formas de ver la vida distintas", desde sus inicios en el siglo X, dijo. "Los Caminos son europeos. El Camino no es una creación gallega, es un privilegio que tenemos los gallegos de abrazar a todas las gentes que llegan a nuestra tierra de todos los rincones de Europa y del mundo", aseguró el presidente de la Xunta de Galicia, en una mesa redonda sobre el Xacobeo 2021-22.

Según él, "el Camino de Santiago es como la UE sin pasaportes", ya que, desde el comienzo de las peregrinaciones, "la gente iba sin nada" y "solo la concha era la acreditación para transitar".

Feijóo vaticinó que, al finalizar 2021, más de 170.000 personas habrán peregrinado por el Camino, unas cifras que dio por buenas "a pesar de la pandemia".

Recordó que esta vez, debido al covid-19, el Xacobeo tendrá dos años santos, hasta 2022, después de que el Vaticano aceptara alargar los plazos de esta festividad, que se celebra cuando el Día de Santiago Apóstol cae en domingo.

Por ello, el presidente de la Xunta animó a hacer el Camino para conectar "con un peregrinaje que no necesariamente debe ser religioso", ya que, a su juicio, también puede tener "un carácter espiritual o laico, según la orientación que cada uno le quiera dar". "No me parece lo mismo tomar el sol en una playa que hacer el Camino. Para mí, es mucho más interesante y saludable la última opción", aseveró.

Hoy @FeijooGalicia presenta en Bruselas el Camino de Santiago, patrimonio de todos los europeos.



Caminos que han construido España y vertebrado Europa.



En sus rutas vivimos ese sentimiento de pertenencia a Europa, de adhesión a una cultura y unos valores comunes.#Xacobeo pic.twitter.com/Q5VsTeE3KB — Dolors Montserrat (@DolorsMM) November 16, 2021

Por su parte, en una intervención grabada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció al propio Feijóo haber reabierto las rutas de peregrinación después de los meses más duros de la pandemia, y reivindicó las vacunas y el certificado covid como herramientas para revitalizar el turismo.

La dirigente comunitaria aseguró que el Camino tiene un "lugar muy importante en la historia" y afirmó que "la herencia cultural es el pegamento que mantiene unida a Europa".

Non é a primeira vez que se viste de peregrino, así que podemos dar por feito que a Manneken Pis gústalle o @camino_xacobeo e, como non, gústalle Galicia 😉 #Xacobeo pic.twitter.com/EcraV5mAHH — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) November 16, 2021

Además de esto, el director del Instituto Europeo de Rutas Culturales, Stefano Dominioni, consideró el peregrinaje a Santiago como "un modelo turístico a promover" y elogió la "autenticiadad" del Camino.