El Camino bate su récord absoluto: llega a Santiago el peregrino número 438.308

El Camino de Santiago parece no tener techo y ha vuelto a batir su propio récord de peregrinos. A dos meses de acabar 2023, la capital gallega recibió ayer a José Manuel Borrás, un logroñés de 79 años afincado en Huelva que a lo largo de 30 días completó los más de 1.200 kilómetros que separan Málaga, su lugar de partida, de Santiago, convirtiéndose así en el peregrino 438.308, lo que supone un nuevo récord anual y, además, fuera de Año Santo.

No podía presagiar este onubense de adopción al partir de Andalucía que iba a ser recibido casi como un héroe al llegar a Santiago. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, además de una nube de fotógrafos y reporteros, lo esperaban en la Praza de Praterías, donde José Manuel dijo estar "tremendamente emocionado" por el recibimiento, así como por los obsequios que le regalaron tanto la administración autonómica como la Iglesia.

"Me siento abrumado, pero muy contento. Los 1.250 kilómetros recorridos son también un récord para mí", manifestó, antes de señalar que los motivos que lo llevaron a cruzar España hasta la tumba del Apóstol han sido religiosos y también familiares, que eludió concretar para evitar emocionarse. Su peregrinaje se ajusta de esta forma a la tónica habitual, ya que desde la Oficina del Peregrino, a través de las breves encuestas que hacen a los romeros, constatan que el grueso de los peregrinajes -329.267 este año- llevan implícito el motivo religioso.

En el caso de José Manuel, se echó la mochila a la espalda hace un mes en Málaga para realizar la Vía de Plata hasta Astorga, donde engarzó con el Camino Francés. Una ruta que, reconoció, fue "dura" por las borrascas de las últimas semanas. Por ello, broméo con que se va a acordar de la experiencia «toda la vida ». También de O Cebreiro, un lugar que dice haberle impresionado y cuyas pallozas pudo ver nevadas.

No era la primera vez que José Manuel hacía el Camino, ya que lo había realizado hace una década desde Huelva. "Es algo fantástico, animo a todo el mundo a hacerlo porque conoces gente magnífica. Además, uno se siente arropado y feliz de conseguirlo", explicó. En este sentido, afirmó que hizo la mayor parte de la ruta "acompañado".

"Sobre todo de franceses, porque españoles apenas se ven". Ahora, estará "un par de días por Galicia" y regresará a Huelva sin descartar repetir una experiencia que "nunca se planea, surge".

"Símbolo" del Camino

Por su parte, Rueda dio la enhorabuena a José Manuel, quien "simboliza todo o que supón o Camiño". "Alégrome moito de que sexa un peregrino como el: 79 anos, máis de 1.000 quilómetros, non é a súa primeira peregrinación, faino nesta época do ano, vén desde o sur de España... É o perfecto resumo do que son os camiños", celebró.