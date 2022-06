El Camino bate la cifra de peregrinos que llegaron a Santiago en julio de 2019

La afluencia de peregrinos no deja de crecer. Desde febrero se han superado todos lo meses las cifras de 'compostelas' del histórico 2019 y este fin de semana se prevé batir el número de caminantes que llegaron a Santiago en julio de ese año, antes de que la pandemia de covid frenase también el auge del Camino. Eso significa rebasar los 53.000 peregrinos en un mes menos vacacional que julio, lo que confirma el dinamismo de las rutas jacobeas.

Esta reactivación en pleno doble Año Santo la puso de relieve este sábado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a su llegada a Caldas de Reis tras iniciar el jueves el recorrido en bicicleta por el Camino portugués en la localidad lusa de Póvoa de Varzim. Tenía previsto pisar suelo compostelano este sábado por la tarde y no descartaba extender la ruta hasta Muxía.

El mandatario autonómico reconoció haber "perdido la cuenta" que las veces que ha hecho el Camino. En esta ocasión eligió la segunda ruta más frecuentada, la que escogen casi un tercio de los peregrinos para llegar a la catedral de Santiago.

"Engancha y cuando lo haces repites", afirmó el pontevedrés, satisfecho además por ver "cada vez más negocios privados" a pie de las rutas jacobeas impulsados por "gente joven" en lugares en los que "antes no había actividad".

El objetivo es que al final de este año el impulso del Xacobeo eleve dos puntos la aportación del turismo al producto interior bruto (PIB) gallego. "Creo que si seguimos así, será incluso más", auguró.

En lo que va de 2022 ya son casi 140.000 los caminantes llegados a Compostela. El mes de mayo se convirtió en el mejor de la historia para el sector con más de 766.000 pernoctaciones y 442.500 viajeros, el triple que el año pasado. Con estos datos, Rueda proclamó que "Galicia está de moda". "Vivimos en el mejor lugar del mundo", dijo.

Eurodeputados reivindican o Camiño como lugar de "encontro e unión" "nun momento complicado" para Europa

Un grupo de eurodeputados de diferentes países participaron este sábado nas xornadas de estudo 'Os Camiños de Santiago e outros itinerarios culturais: Visións desde Europa'. Alí, puxeron en valor o Camiño de Santiago como un lugar de "encontro e unión" nun momento que recoñecen "complicado" para Europa.

A delegación estivo encabezada polo galego Francisco Millán Mon, presidente do intergrupo 'Patrimonio cultural europeo, Camiño de Santiago e outras rutas culturais europeas', e pola portavoz do PP na Eurocámara, Dolors Montserrat, que sinalou que o Camiño de Santiago é "a unión e o encontro de todos os europeos". "Vimos pór en valor o legado do camiño, historicamente, culturalmente e patrimonialmente, pero sobre todo as raíces do Camiño, que son as raíces de Europa; a integración e a construción de Europa e da Unión Europea baseadas na convivencia, a paz e a liberdade", argumentou.

Así mesmo, a portavoz popular afirmou que a Unión Europea é "unha historia de éxito" e que isto se demostrou coa pandemia, cando, na súa opinión, "Europa foi capaz en tempo récord de investigar unha vacina, facer unha compra masiva, exportalas a terceiros países e tamén pór en marcha medidas como os fondos europeos para non deixar a ninguén atrás".

Pola súa banda, o presidente do intergrupo, o galego Francisco Millán Mon, destacou "a importancia europea dos camiños" e desexou que este encontro sirva tamén para "sensibilizar" da importancia do Camiño e tamén para que os eurodeputados "coñezan de primeira man" as diferentes rutas xacobeas.

A estas xornadas tamén asistiron outros eurodeputados como Pilar del Castillo, Juan Ignacio Zoido, Leopoldo López Gil e Gabriel Mato, así como representantes no Parlamento Europeo de Croacia, República Checa, Hungría, Italia e Portugal.

CARTOGRAFÍA DOS CAMIÑOS

Por outra banda, a eurodeputada Dolors Montserrat trasladou que a Asociación dos Amigos do Camiño pediulles "conseguir unha cartografía definitiva de todos os camiños de Santiago e de todos os camiños europeos". Sobre isto, a portavoz do PP na Eurocámara indicou que levan "estes deberes" e asegurou que está convencida de que conseguirán levar a cabo esta demanda.

PRIMEIRO ITINERARIO CULTURAL EUROPEO

Na inauguración destas xornadas de estudo, no Museo das Peregrinacións, participou a directora xeral de Turismo, Nava Castro, que destacou a "riqueza" que xera o Camiño "no ámbito dos dereitos humanos" e polo "intercambio cultural". Por iso, asegurou que este encontro é "importantísimo" porque "fai patente que o Camiño de Santiago foi o primeiro itinerario cultural europeo" e reivindicou que a Unión Europea é "fundamental".

Así mesmo, quixo puntualizar que a Xunta non quere converter o Camiño "nun parque temático", senón "enchelo de vida". Neste sentido, afirmou que a Praza do Obradoiro é a praza "máis emotiva, feliz e ilusionante do mundo".

Pola súa banda, o alcalde da capital galega, Xosé Sánchez Bugallo, mostrouse agradecido cos europarlamentarios que "desde hai 30 anos traballan a favor dos camiños de Santiago". "Transmiten a idea de que o Camiño de Santiago é o camiño para a recuperación de Europa", salientou.

RECEPCIÓN DO VICEPRESIDENTE DA XUNTA

Após a inauguración das xornadas, os eurodeputados desprazáronse até o Hostal dos Reis Católicos, na Praza do Obradoiro, onde foron recibidos polo vicepresidente segundo da Xunta de Galicia, Diego Calvo. Calvo saudou aos participantes e sinalou a importancia do Camiño de Santiago "na construción da identidade europea", xa que "supón un espazo de cooperación, encontro e valores comúns".

Os eurodeputados concluirán este encontro este domingo cunha visita á Catedral, ás súas cubertas, ao Pórtico da Gloria e asistirán á Misa do Peregrino.

As xornadas comezaron este pasado venres cunha pequena camiñada desde o Monte do Gozo até a Praza do Obradoiro. Ademais, os parlamentarios fixeron a denominada Ruta Traslatio pola ría de Arousa, que conmemora a chegada do corpo do Apóstolo Santiago a Galicia, e visitaron tamén Pontevedra e Sanxenxo.