Barreiros, Brollón, Meira y Trabada seguirán el lunes con las mismas restricciones

El municipio de Cualedro, en Ourense, se sumará a partir del próximo lunes a los otros tres –A Pobra do Caramiñal, O Grove y Carballeda de Valdeorras– con máximo nivel de restricciones contra la covid-19 tras la reunión celebrada este viernes por el subcomité que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia.

En la provincia de Lugo no habrá cambios el lunes. Barreiros seguirá en el nivel alto y A Pobra do Brollón, Meira y Trabada, en el medio.

Nivel máximo (cierre perimetral y la hostelería cerrada, salvo para recogida): Cualedro, A Pobra do Caramiñal, O Grove y Carballeda de Valdeorras

Nivel alto (sin cierre perimetral y terrazas al 50% en la hostelería): Cortegada, O Barco, Padrenda, Rubiá, Lobeira, Barreiros, Boimorto, Boiro y Cambre.

Nivel medio (sin cierre perimetral y aforos al 30% en interior y 50 en exterior): O Irixo, A Pobra do Brollón, Meira, Trabada, Ribeira, Carral, Muxía, As Pontes, Ortigueira, Cambados, Catoira, Cangas, Marín, Meis, Gondomar, Vilanova, Vilaboa, Soutomaior, Sanxenxo, Ribadumia, Meaño, As Neves, A Illa y Vilagarcía.

Nivel medio-bajo (sin cierre perimetral y con aforos del 50% en interior y 75% en el exterior): el resto de Galicia.