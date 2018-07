El cambio horario divide a la sociedad

Respecto a la polémica que gira alrededor del cambio horario, en la sociedad hay opiniones para todos los gustos y hay quienes prefieren dejar las cosas como están, quienes consideran que no tiene sentido e incluso aquellos a los que les cuesta tomar una decisión sin tener los datos.

En el mundo de la empresa son muchos los que se encuentran en esta tercera posición, como el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreros, que afirma que "a nivel personal votaría que no, pero a nivel institucional es más complicado", o el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, que asegura que "beneficia poco" a su sector. Sin embargo, otras voces están de acuerdo, como el presidente de Aje Lugo, que afirma que "el ahorro energético supone en España 300 millones de euros".

A favor del cambio horario también están la regatista Támara Echegoyen, el presidente de Amigos da Terra, Antón Lois; o el físico de MeteoGalicia Juan Taboada, mientras que muchos necesitan más datos para poder tener una opinión, como la académica de la RAG Fina Casalderrey o la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Pontevedra, Rosa Vales.

Por otro lado, la presidenta del Colegio de Enfermería de Lugo, Lourdes Bermello, o el presidente de la Asociación de Taxis de Lugo, José María Díaz Torneiro, consideran que sería mejor tener siempre el mismo horario.

"Lo malo de no cambiar la hora es: ¿Cuál es el mejor horario?", Juan Taboada, MeteoGalicia

Juan Taboada, el físico que lleva años dedicándose al pronóstico del tiempo en MeteoGalicia, se muestra partidario de "realizar este tipo de encuesta porque es importante conocer cuál es la opinión de todo el mundo sobre este tema". Sin embargo, él mismo asegura que "hay cuestiones que van mucho más allá de esto, y es que no cambiar la hora supondría que si nos ceñimos al horario de verano, en invierno no amanecería hasta las 10.00 horas y, al contrario, tendríamos que renunciar a varias horas de sol en las tardes de los meses estivales". Finalmente, afirma que "votaría que no, creo que es mejor que se mantenga la situación actual, ya que el problema de no cambiar la hora es pensar cuál sería el mejor horario".

"La unificación horaria sería positiva entre Galicia y Portugal", Jorge Cebreiros, empresarios de Pontevedra

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, declara que "no conocía la encuesta y tampoco tengo una postura definida". Sin embargo, el mismo asegura que "en lo referente a Galicia y Portugal, la unificación horaria podría ser positiva, ya que se evitarían problemas". Asimismo, añade que "es mucha la diferencia horaria que tenemos respecto al resto de Europa, cuando en Alemania es de noche a las 17.00 horas, aquí todavía nos queda mucho día por delante". Por este motivo, el presidente de CEP declara que "a nivel personal sí que lo tengo claro, y votaría que no, pero a nivel institucional es más complicado", concluye Jorge Cebreiros.

"Por gusto quedaba coa hora que non acelera as noites no inverno", Fina Casalderrey, académica de la RAG

La escritora y miembro de la Real Academia da Lingua Galega (RAG), Fina Casalderrey, asegura no saber de quién parte esta encuesta, si lo hace "de quen ten posibilidade de mudar as cosuas se ‘Europa’ así o demandase ou se trata só dun xogo". Para Casalderrey, si supiese "con datos obxectivos que mudando a hora cada seis meses se aforra enerxía e isto redunda en beneficio da economía, da saúde dos europeos e da ecoloxía" la respuesta sería, "sen dúbida" que sí. Sin embargo, de no haber esa certeza votaría que no, pues "aínda que non tardamos en afacernos, os cambios trastócannos, amólannos, desequilíbrannos... Eu, por gusto, quedaría co horario que non acelera as noites no inverno".

"É mellor ter sempre o mesmo horario; os cambios son un rollo", José Mª Díaz Torneiro, Asociación de Taxis de Lugo

El presidente de la Asociación Provincial de Taxis de Lugo se decanta por "quedar sempre coa mesma hora porque os cambios de horario son un rollo; os primeiros días a adaptación sempre é dura", dice. "Terán estudado o aforro que supón, pero a min non mo parece porque o que non gastas pola mañá, gástalo pola noite", argumenta. Lo que no tiene tan claro es qué horario escoger: "Este que temos agora é fabuloso, se non se fai o cambio no outono non se faría de noite tan pronto, pero, claro, tamén tardaría máis en abrir o día", reflexiona, aunque, insiste, "calquera deles é mellor que facer o cambio". Díaz Torneiro no conocía la iniciativa europea, pero ahora se plantea votar. "E que saia o que teña que saír", apostilla.