La Cámara gallega aprueba el "excepcional" techo de gasto de 11.664 millones para 2021

El techo de gasto de 11.664 millones de euros para el año 2021, "excepcional, prudente y riguroso", en palabras del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha sido aprobado este martes en el pleno del Parlamento solo con los votos del PP.

La oposición, BNG y PSdeG, votó en contra al entender que no está "a la altura del desafío" que supone la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19 y al advertir de que es necesaria "más inversión" para no "desproteger" a los sectores más vulnerables.

En su intervención en la Cámara, el responsable de las cuentas autonómicas pidió el apoyo de todos los grupos al entender que este límite máximo de gasto no financiero, un 14,9% superior al de este ejercicio, configura "el marco financiero necesario para afrontar el momento excepcional que se está viviendo".

Martínez: "Queremos tener los presupuestos en vigor cuanto antes, ya que están siendo una herramienta fundamental para la lucha contra la pandemia"

El conselleiro lamentó que "por tercer año consecutivo el techo de gasto llega al Parlamento con retraso", pero aseguró que la demora no es atribuible al Gobierno gallego. "Los primeros datos para estar en disposición de elaborarlo no nos llegaron hasta hace un mes y además recibimos datos incompletos", recriminó, para subrayar que no tuvieron la información sobre sueldos de funcionarios y fondos europeos "hasta la misma semana" que fue aprobado el techo de gasto.

Ahora, la Xunta, que pretende realizar los trabajos para aprobar los presupuestos "con la mayor celeridad", aspira a "estar en condiciones de aprobarlos antes de que termine este mes de noviembre". "Queremos tenerlos en vigor cuanto antes, ya que está siendo una herramienta fundamental para la lucha contra la pandemia", ha reivindicado Valeriano Martínez.

El Ejecutivo autonómico quiere "que el próximo año sea fundamental para la reactivación económica", de ahí que el techo de gasto sea "el más alto de la serie histórica que se inició ahora hace una década".

El titular de la consellería recordó la actualización que ha hecho la Xunta del cuadro macroeconómico, "porque la pandemia cambió por completo el escenario", y ahora la previsión es una caída de la economía gallega del 9,7% en 2020 y un crecimiento del 8% en 2021.

Pontón: "No se le puede poner un corsé a la inversión pública necesaria cuando está en juego el futuro del país"

INGRESOS. También repasó el reparto de esos 11.664 millones, de los que 9.864 corresponden a ingresos ordinarios y 1.800 millones, a extraordinarios. De estos últimos, 684,9 millones provienen de la parte que le corresponde a Galicia de la transferencia extraordinaria del Estado a las comunidades y otros 430 de los recursos React-EU (ayuda para la cohesión y los territorios de Europa).

A ellos se suman otros 684,9 millones correspondientes al 1,1% de necesidad de financiación, una vez detraídos 33 millones de ajustes de contabilidad nacional.

"RESCATAR A LA SANIDAD". En el turno de los grupos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, resaltó que "se necesita invertir más e invertir bien para rescatar a la sanidad pública y dotarla de más medios" ante la pandemia.

La nacionalista citó a José Luis Sampedro al exponer que "hay dos tipos de economistas, los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajan para hacer menos pobres a los pobres", para situar a la Xunta en el lado de los primeros. "En esta década, con sus políticas, se provocó una alteración y el peso de las rentas salariales bajó mientras las rentas empresariales suben", denunció.

A continuación, alertó de que "el covid aceleró todo este proceso social" y acusó al Gobierno gallego de "falta de anticipación y de previsión", lo que, a su juicio, "está provocando que no se le dé una respuesta adecuada y se está desprotegiendo a los sectores más vulnerables".

Rodríguez Rumbo: "No pueden seguir con políticas de austeridad y siendo el alumno más aplicado"

Por todo ello, auguró que este techo de gasto "no va a ser una respuesta a la altura del desafío", pues "no se le puede poner un corsé a la inversión pública necesaria cuando está en juego el futuro del país".

"LA SALUD, LO PRIORITARIO". Como Pontón, la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo hizo referencia al "dato esperanzador" sobre la vacuna contra el virus, pero también incidió en que "no pueden seguir con políticas de austeridad" y "siendo el alumno más aplicado".

Para la socialista, el debate presupuestario "tiene que ser diferente", ya que "sin salud, todo lo demás es secundario" y "sin luchar contra la pandemia no se va a recuperar la economía". "Las administraciones tienen que generar confianza y poner todos los medios a su alcance para que los más afectados por esta crisis no queden atrás", aseguró.