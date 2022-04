La Cámara gallega propone una batería de 28 medidas frente al alza de precios

La Cámara gallega ha aprobado una proposición no de ley defendida por el Grupo Parlamentario Popular a través de la que propone una batería de 28 medidas para hacer frente al alza de precios derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, entre las que ha urgido al Gobierno central que cumpla los compromisos asumidos en la última Conferencia de Presidentes y baje los impuestos que gravan la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo.

La iniciativa, que se ha debatido de forma acumulada con otra en la que los socialistas gallegos presentaban sus propuestas para afrontar la situación y que no salió adelante al contar con el voto en contra del grupo mayoritario, ha sido expuesta por el portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy. En su intervención, el dirigente popular ha sostenido que se trata de medidas dirigidas al Estado y dirigidas a la Xunta. "No le vamos a pedir al Estado que haga lo que tiene que hacer la Xunta... Y mismo muchas de las cuestiones que pedimos al Estado no son para que haga el Gobierno de España, sino para que reclame a la Unión Europea tener margen de acción", ha explicado.

La Xunta asegura que "lleva semanas trabajando y tomando medidas" ante la "ausencia" del Gobierno central

Según ha indicado Puy, que ha destacado que el Gobierno gallego reaccionó "bien" y "rápido", las defendidas este martes son medidas "adecuadas" a la "reacción que se necesita". "Se trata de una serie de medidas para adoptar con rapidez y que dan respuesta a las necesidades de los sectores y a la población en general, fruto del diálogo y de recoger sus propuestas", ha incidido.

Así, en un primer apartado, a través del que se reclama al Gobierno que haga efectivo el compromiso asumido en la última Conferencia de Presidentes, se pide una bajada de los tributos que gravan la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo a través de cuestiones como la reducción del impuesto especial a los hidrocarburos o la aplicación de un tipo impositivo superreducido del 4% del Iva al suministro de gas.

También se reclaman medidas específicas para los sectores más afectados, como el transporte, las industrias electrointensivas, la pesca, la agronagadería y el turismo. Incluida la exención temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Asimismo, insta al Gobierno a "rectificar la política energética abrupta que se lleva a cabo y apostar por una transición planificada, proporcional y justa". Reclama revertir el incremento "generalizado" de impuestos, descartando la implantación de peajes en las autovías e impulsar un plan nacional de productos estratégicos para garantizar el suministro de productos básicos a la población, intensificar la flexibilización de la normativa de contratación pública vigente y apostar por una cogobernanza real de los fondos europeos Next Generation, entre otras cuestiones.

En un segundo apartado, la iniciativa de los populares gallegos insta a la Xunta a analizar con los sectores más afectados las consecuencias de la invasión de Ucrania y poner en marcha, en coordinación con la UE y el Gobierno, las medidas necesarias en el marco de sus competencias para mitigar la situación y, en particular, impulsar y ejecutar las incluidas en el plan de choque elaborado por la Xunta.

Así, aboga por activar el Bono Social Térmico para ayudar a los hogares en situación de vulnerabilidad, reforzar las medidas activas en el plan de ahorro energético, ampliar el programa Renove Automoción, ayudar a las pymes con una nueva línea de avales y el desarrollo de un programa de prestamos directos del Igape para la factura manufacturera, entre otras cuestiones.

ABSTENCIÓN DE PSDEG Y BNG. La proposición no de ley de los populares gallegos ha contado con la abstención del PSdeG y del BNG, que han calificado de "insuficientes" las medidas propuestas por el PPdeG. Así, en primer lugar, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez ha calificado de "auténtica pena" que el PPdeG no aprovechase la "creatividad" que, en su opinión, muestra en esta iniciativa cuando el Gobierno pidió a las comunidades que hiciesen sus aportaciones. "Ustedes no hicieron ninguna", ha afeado el parlamentario del PSdeG, que también ha criticado que el PPdeG incluya en esta proposición cuestiones ya anunciadas hace dos semanas. "Lo que más podemos llegar es a abstenernos porque evidentemente algunos puntos de las medidas que plantean pueden ser acertados, pero algunas están ampliamente superadas", ha afirmado.

Además, en su turno, ha defendido las propuestas alternativas presentadas por el PSdeG a través de otra proposición no de ley debatida de forma acumulada con la de los populares, con acciones "urgentes y responsables" dirigidas a minimizar el impacto de la crisis para los particulares, las personas autónomas y las empresas. La iniciativa no salió adelante al contar con el voto en contra del PPdeG.

En la sesión, la nacionalista Noa Presas, que ha presentado una enmienda que no fue aceptada por el PPdeG, ha considerado que ni las acciones puestas del Gobierno del Estado ni las de la Xunta "están a la altura" de las necesidades del momento.

La parlamentaria del BNG ha criticado que el Ejecutivo autonómico "no esté actuando en el ámbito de sus competencias" ni con la "prontitud que debiera". "Hay un gobierno que cierra los ojos y mira para otro lado y, delante de eso, insistimos en que el problema requiere soluciones", ha apuntado para lamentar la "falta de concreción" de las acciones propuestas por el PPdeG.

Bronca al acusar el BNG al PP de "blanquear a la ultraderecha"

El diputado del BNG Luís Bará ha acusado al PP de que "su alternativa es gobernar y blanquear a la ultraderecha", lo que "ya lo están haciendo en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía", a través de "una agenda antigallega, machista, xenófoba".

Estas palabras han provocado una bronca en el Pleno del Parlamento, con quejas airadas por parte de la bancada popular, al tiempo que el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha emplazado a Bará a retirar las palabras de "machista" y "xenófoba". Ante la negativa del diputado nacionalista a enmendarse, el dirigente del PPdeG ha quitado esas menciones del diario de sesiones y le ha hecho una llamada al orden.

En su toma de la palabra, Santalices ha justificado esta decisión en que "hay algunas palabras que ofenden la dignidad de un grupo". "Yo milito, para bien o para mal, en ese grupo y me siento ofendido (...) soy el presidente, pero soy del Grupo Parlamentario Popular, que son los que me votaron", defiende.

Galicia urge al Gobierno a "desbloquear" el plan estatal de vivienda

Además, en la sesión, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, ha dado respuesta a una interpelación formulada por el diputado socialista Gonzalo Caballero, quien ha interpelado a la Xunta sobre las medidas puestas en marcha para mitigar la incidencia del incremento de los gastos de vivienda en los hogares con menos recursos económicos como consecuencia de la guerra.

La Xunta quiere activar lo antes posible varios programas en materia de vivienda por lo que urge al Gobierno central a desbloquear el plan estatal de vivienda 2022-2025 y el sistema de bono joven, ha indicado Vázquez.

La conselleira ha sostenido que la Xunta "lleva semanas trabajando y tomando medidas" ante la "ausencia" del Gobierno central. "Porque los problemas que estamos sufriendo el conjunto de ciudadanos no son nuevos ni tienen su origen en el conflicto bélico, es algo que venimos arrastrando desde hace meses", ha sostenido.

Además, Ángeles Vázquez, que ha acusado al Gobierno de utilizar como "excusa perfecta" la invasión de Ucrania, ha asegurado que Galicia y España llevan meses "sufriendo las consecuencias de una política energética irresponsable" por parte del Ejecutivo estatal.

Por último, tras poner en valor las iniciativas contempladas en el plan de choque de la Xunta, ha pedido al Gobierno que deje trabajar a las comunidades para que "puedan sacar adelante el plan estatal de vivienda".

Críticas de Formoso

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reprochado a Feijóo que "ninguna de las medidas anunciadas por el presidente de la Xunta en el Parlamento está plasmadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y por lo tanto no están operativas". Frente a ello, ha expuesto que "ocurre todo lo contrario con el plan anticrisis contundente presentado por el Gobierno de España".

El secretario xeral del PSdeG ha manifestado que "Galicia necesita de un Gobierno comprometido con el país, presente en los asuntos del día a día y liderazgo por un partido institucional como el PSdeG, que no es lo de las pancartas ni el partido del no, ni está preocupado por la sucesión".

La nueva ley de inclusión social no estará hasta finales de año

La nueva ley de inclusión social en Galicia, una reforma que inició su consulta pública previa a finales de septiembre de 2021 y que evitará solapar prestaciones y establecerá una ventanilla única de gestión de las distintas ayudas, podría estar aprobada antes de fin de año, según la Consellería de Política Social.

La responsable del departamento, Fabiola García, aseguró que la Xunta "cumple los plazos" con esta reforma, que adaptará el sistema de Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) a la situación actual tras la aprobación a nivel estatal del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y que en estos momentos elabora el texto en colaboración con entidades sociales.

En respuesta a una interpelación parlamentaria del BNG en el pleno sobre la transferencia de la gestión del IMV a Galicia, la conselleira ha informado de que, desde enero de este año cuando el Gobierno comprometió ese traspaso competencial, se ha producido una reunión técnica entre las dos administraciones y la Xunta hará "todo lo que está en su mano para que sea una realidad lo antes posible".

Rueda insiste en que la Xunta no puede regular el juego online

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sostenido que Galicia sigue avanzando en el anteproyecto de la Ley del juego que situará a la comunidad en la vanguardia de la legislación española en materia de juego, pero recuerda que la Administración autonómica no puede regular el juego online.

Rueda ha respondido de este modo a una pregunta en el pleno del Parlamento del diputado del BNG Daniel Castro, que reprochó la dejadez respecto a esta regulación de la que se empezó a hablar en 2016 pero que todavía no se ha concretado.

En este sentido, Castro ha cargado contra el anteproyecto de la Xunta, criticado también por el Consejo Económico y Social (CES), que no se adapta a la realidad actual del juego que causa "familias rotas" en Galicia debido a la "adicción".