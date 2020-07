Un total de 24 provincias, entre ellas las de Pontevedra y Ourense, estarán este miércoles 29 de julio en alerta por temperaturas máximas altas, que podrán alcanzar o superar en algunos casos los 40ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. En la ciudad de As Burgas está previsto que los termómetros lleguen a 39º, mientras que en la Boa Vila se estima que no superarán los 33º, según MeteoGalicia.

Galicia continuará con influencia de las altas presiones situadas entre Inglaterra y Francia, de forma que los cielos estarán despejados en general, con algunas nubes bajas en la primera mitad del día en las provincias de A Coruña y Lugo, y con formación de nubes de evolución en la provincia de Ourense que incluso pueden dejar algún chubasco aislado de carácter tormentoso.

Las temperaturas mínimas quedarán sin cambios significativos y las máximas experimentarán un moderado ascenso. El viento soplará del nordeste, más intenso entre Fisterra y Estaca de Bares.

Así, los termómetros oscilarán este miércoles en Lugo entre los 16 grados de mínima y los 29 de máxima, mientras que en otras grandes urbes gallegas, como Ourense, se alcanzarán los 39, en Compostela y Pontevedra los 33º y en Vigo los 31º.

OLA DE CALOR. Una ola de calor llegará este jueves a la Península y Baleares, dejando temperaturas de 40ºC en amplias zonas hasta por lo menos el sábado, según el aviso especial emitido por la Aemet, el primero por este fenómeno emitido este verano. En la capital lucense está previsto que se alcancen los 36 grados, tres más que en Compostela o Ferrol (33º), mientras que en Ourense se llegará a los 40º. Más moderadas serán las temperaturas en Pontevedra (29º) o A Coruña (28º).

Tanto la Península como Baleares se encuentran bajo la influencia de una masa cálida de origen africano que, unida a la fuerte y prolongada insolación propia de estas fechas, dará lugar a una situación de ola de calor en los próximos días, con máximos de temperaturas que irán variando en cuanto a distribución espacial según las fechas por los ligeros cambios de situación meteorológica que se vayan dando estos días.

Según ha indicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, puede ser "llamativo" que hasta la fecha no se haya emitido ningún aviso especial, dado el carácter tan cálido del mes de julio, Del Campo explica que hasta la fecha no habían coincidido los tres elementos necesarios de manera simultánea para poder hablar de una ola de calor. Estos elementos son: la activación de avisos naranjas (riesgo importante) o rojos (riesgo extremo), en este caso por altas temperaturas; en segundo lugar, que esos avisos se extiendan a, al menos un 10% de la Península y Baleares o al 30% en Canarias; y que este periodo tenga una duración de al menos 3 días dentro de un periodo de 4.

"Hasta la fecha no habían coincidido los tres elementos simultáneamente y, por lo tanto, no se ha emitido aviso especial", ha asegurado el portavoz. De hecho, recuerda que en algunas regiones, como Extremadura o Andalucía, ya se han superado los umbrales de ola de calor, especialmente por las altas temperaturas y por la duración a lo largo del mes de julio, "pero no había sido una extensión suficiente en el conjunto de España como para emitir el aviso".