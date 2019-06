O calendario infantil de vacinas mellorarase para aumentar a defensa fronte ao papiloma

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, anunciou este sábado algunhas das novidades que o seu departamento incorporará nos próximos meses ao Programa Galego de Vacinación, como é a mellora das vacinas incluídas no calendario infantil para incrementar a protección fronte ao virus do papiloma humano (VPH) e o meningococo C. Así o destacou na inauguración da XXII Xornada central de formación en vacinas levada a cabo en Santiago de Compostela, onde asegurou que a Xunta desenvolverá estas modificacións "cunha firme aposta orzamentaria e con convencemento de que é necesario investir os recursos humanos e materiais para ter o mellor calendario posible".

Neste sentido, o conselleiro anunciou a substitución, a partir de mediados de xullo, da vacina fronte ao VPH, que se administra actualmente a nenas aos 12 anos (que protexe fronte a dous virus), por unha nova vacina que aumenta a protección até nove virus. "Estimamos que, a pesar da boa eficacia da vacina bivalente utilizada en Galicia, desde o inicio desta medida, a vacina nonavalente poida achegar unha porcentaxe en ton ao 10% máis de prevención de casos de cancro", destacou Almuiña, segundo recolle a Xunta nun comunicado.

Outra das novidades será a substitución da vacina monovalente fronte ao meningococo C dos 12 anos por outra tetravalente que, ademais de protexer fronte a este serogrupo, ofrece defensa tamén fronte aos serogrupos A,Y e W.

Para que esta medida sexa o máis efectiva posible e conseguir protección comunitaria fronte a esta enfermidade, o conselleiro explicou que se complementará coa "vacinación de rescate", de maneira coordinada con todas as comunidades autónomas, durante dúas ou tres anos para vacinar á poboación adolescente desde os 13 até os 18 anos.

GRUPOS DE RISCO. No tocante ás modificacións nas vacinas destinadas a grupos de risco, están a adaptarse e ampliando as indicacións consensuadas a nivel estatal, especialmente no referente ao uso da vacina VPH, en persoas VIH positivas e en homes que teñan sexo con homes, ampliando a indicación de vacinación até os 45 anos, no canto de limitala até os 25 anos.

O conselleiro tamén fixo referencia aos "bos resultados" da cobertura da vacinación fronte á gripe conseguidos durante a última campaña, especialmente no colectivo de embarazadas, "que foi excelente", así como en profesionais sanitarios e en maiores de 65 anos. Desta maneira, subliñou que na última campaña conseguiuse unha cobertura de máis do 58%, por encima da media española e situando a Galicia como a sexta comunidade autónoma con mellores coberturas de vacinación fronte á gripe.

CALENDARIO INFANTIL. Durante a súa intervención, Almuiña destacou os "bos resultados" e o "prestixio" do que goza o Programa Galego de Vacinación, polo que afirmou que as coberturas de vacinación en Galicia "non só consolídanse como moi boas, senón que se sitúan como unha das máis altas do Estado". Así, os datos de coberturas no calendario infantil relativos ao ano 2018 abordados na xornada reflicten unhas "elevadas coberturas" en todos os grupos avaliados, superando en moitos casos o 99% en primovacinación (que fai referencia ás doses de vacina necesarias para que nos vacinados consígase unha taxa suficiente para garantir a súa protección inicial, sen as doses de recordo).

No relativo ás doses de reforzo até os tres anos, a Xunta destacou a cobertura da meningococo C (aos 12 anos), que alcanza unha porcentaxe do 99,8%, fronte ao 89,7% da media de España, situando á comunidade galega como a primeira do Estado nesta cobertura. Tamén subliñou neste grupo de idade os datos da tripla vírica, cunha cobertura galega do 92,6%, superior ao 89,3% de media estatal.